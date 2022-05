En San Juan un sector de JxC ya milita la campaña presidencial de Macri

Antonio Russo es un ferviente militante del PRO en la provincia. Él estuvo en Banda Ancha charlando con Daniel Tejada sobre las elecciones del 2023 y como será su accionar en la campaña. El militante aseveró que acompañará la candidatura de Mauricio Macri.

De este modo, Russo señaló 'no estoy en la mente de Mauricio, pero lo conozco bien. Te imaginas qué estuve 20 años en el grupo Macri y yo creo que él quiere ser candidato'. Asimismo detalló 'hay varios referente está Patricia Bullrich, y están Rodríguez Larreta y Vidal, aunque yo creo que Vidal está un escalón más abajo'.

Esto lo dijo a pesar de que la ex gobernadora de Buenos Aires reconoció en su momento que si era necesario ella se presentaba, por lo que Russo, indicó que 'no solo hace falta ponerse la 10 de Messi sino de tener la experiencia y el consenso a nivel nacional'. Por esto es que referenció 'yo creo que Patricia Bullrich y Macri están cerca muy cerca. No digo que Rodríguez Larreta no, pero Macri tiene una cabeza por sobre todos ellos, sobre todo por ser expresidente y por tener un consenso a nivel internacional muy grande'.

A la vez añadió que en caso de que Macri sea el candidato, él militará ya que considera que es el hombre que debe estar al frente del Ejecutivo nacional. A la vez aludió a que está cansado de ver un Gobierno que 'hoy tendría que ser líder con todas las regalías mineras y todavía está andando en lo mismo'. Por lo mismo detalló 'estaba escuchando recién hablara Sancassani, que ellos son aliados del poder. Ellos están aliados de Frente al Todo y nosotros estamos totalmente en desacuerdo con la modificación de la ley de las PASO, es indiscutible que el gobierno local quiere agarrarse al poder y quiere seguir creando pobreza porque ahora hasta no han generado otra cosa'.

En cuanto a su relación con Juntos por el Cambio en San Juan aseveró que 'es muy buena hablo con todos como por ejemplo Enzo Cornejo, Colombo'. Sobre la candidatura a gobernador por el espacio que hoy lidera Patricia Bullrich explicó que el candidato natural es Marcelo Orrego, 'hay que darle un aire nuevo al gobierno porque llevamos muchos años de peronismo en San Juan'.