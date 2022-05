Susana Laciar: ‘Nací y crecí en Capital, pero no es tiempo de hablar de candidaturas

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Susana Laciar, pasó por Banda Ancha y habló de importantes temas políticos a nivel nacional y provincial. De cara a las elecciones 2023, evitó hablar de su posible candidatura a la intendencia de la Ciudad de San Juan. También se refirió a la conformación del frente JXC en la provincia, las chances de los máximos referentes del espacio, Marcelo Orrego y Fabian Martin, como potenciales candidatos a gobernador, la judicialización de las PASO.

Consultada la legisladora sanjuanina de JXC por una posible candidatura a intendenta de Capital en 2023, manifestó que: ‘No es mentira que nací y me crie y trabaje en Capital, vivo en Capital, y que ahora le falta la identidad que queremos los capitalinos que tenga'.

Y continuó: ‘Tenemos que dejar de lado los yo quiero, para decir a los capitalinos y los sanjuaninos para que queremos ser gobierno en Capital y todo San Juan, y en cada uno de los municipios. Para presentar un programa factible y para eso estamos trabajando para un San Juan 2023 donde Juntos por el Cambio tenga la posibilidad de gobernar incluida la Capital’.

Luego le preguntaron acerca de dos nombres de peso en Juntos por el Cambio en la provincia como Marcelo Orrego y Fabian Martín. La diputada manifestó del primero: ‘Marcelo Orrego fue candidato a gobernador, y la ciudadanía le dio el aval para que los representemos en el congreso. Tiene la experiencia como intendente y como conductor de un espacio y hay que preguntarle a él si tiene la voluntad de llevar a cabo este proyecto y por qué soñamos desde todos JXC'

Sobre el intendente de Rivadavia expresó: ‘Fabián Martín tiene la experiencia en su intendencia. Ha acompañado a Marcelo tanto en la intendencia como en la conducción de este espacio asique hacen una buena dupla. Lo importante es la conducción y si no tenemos que decirle a los sanjuaninos como queremos hacer el cambio, de qué manera, los nombres pueden estar, pero volver a insistir que tenemos salvadores mesiánicos y la argentina ni san juan ya no se salva así’.

Acerca de uno de los temas en boga en San Juan desde el ámbito político, como lo es la eliminación de las PASO, Laciar pidió que se resuelva como JXC quiere. ‘La eliminación de las PASO fue sin consenso, este acuerdo que se habló en un momento, no hubo un acuerdo ni con las fuerzas que tuvieron, ni con las que no tuvieron representación en la Legislatura. En la sesión hubo serias anomalías que se presentaron en la justicia y las tiene que resolver, porque para nosotros esa sesión no tuvo validez y por eso pedimos que las PASO sigan vigentes en la provincia’.

Por último, la diputada nacional afirmó que ‘El camino judicial es largo, pero no debiera’. ‘Esperemos que la resolución sea rápida. Se han hecho las presentaciones y esperamos la resolución por lo menos en primera instancia. Estamos dispuestos a llegar a la Corte Suprema’, finalizó.