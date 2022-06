López Murphy ya se ve como candidato a presidente en el 2023

El diputado nacional Ricardo López Murphy continuamente da a conocer sus críticas en cuanto al rumbo económico del Gobierno. Pero su nuevo punto esta en recalentar la interna de Juntos por el Cambio (JxC). Ante ello deslizó un comentario en el que indicó que “siempre estuvo dispuesto” a ser candidato presidencial.

Es así como el diputado nacional de JxC puso sobre la mesa sus intenciones de ser candidato presidencial en las elecciones 2023. "Siempre estuve dispuesto y las he asumido en un momento que era más que difícil. Temor a hacerme cargo no tengo", sostuvo en canal A24.

Esto surgió luego de que se hablara sobre figura de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, dos referentes del PRO, quienes emergen como los posibles nombres para candidaturas el año próximo. Ellos no son los únicos ya que habla de los referentes de la UCR, con Gerardo Morales y Facundo Manes.

En sus declaraciones López Murphy no perdió la oportunidad de dejar clara su postura en cuanto al actual rumbo económico del oficialismo. Por esto es que analizó la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán, y al respecto indicó que el problema no es el ministro "sino quien da las órdenes", por lo que apuntó contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner. "Guzmán se queda porque no tienen otro”, expresó el economista en la entrevista.