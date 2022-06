Media sanción de la boleta única en Diputados: 'No hubo debate'

La semana pasada, la oposición logró media sanción al proyecto de Boleta Única en la Cámara de Diputados de la Nación. Si bien el oficialismo se opuso, el diputado sanjuanino, Walberto Allende, sostuvo que no hubo debate y que no se negaron a la discusión. Sin embargo, proponían un camino diferente para la implementación de esta plataforma electoral que ahora será discutida en el Senado.

‘Esto no produce mayores cambios en lo que tiene que ver en la actividad política. Nosotros no nos negábamos a la discusión, pero no hubo debate en comisiones. Nosotros planteábamos que se podía implementar, pero que se pusiera como prueba piloto las capitales provinciales en esta oportunidad para ver cómo iba a ser la aceptación, particularmente en el interior. Y ver si esto agiliza realmente los sistemas de votación, pero no recibieron nuestra inquietud y se fue directamente al recinto’, explicó.

Para Allende, el proyecto impulsado por Juntos por el Cambio no era un tema urgente para debatir en la Cámara Baja. ‘Me parece que la gente estaba esperando que debatamos y legislemos sobre los temas actuales y que realmente están en la agenda de la gente. No era un tema urgente, porque si bien en los últimos años todos los que estábamos sentados, y algunos llevan muchos perdidos en la Cámara de Diputados, hemos sido elegidos con este sistema’, analizó.

‘Cuando se habla de transparentar las elecciones, un ejemplo es la provincia de San Juan. En los últimos tiempos no se han judicializado los resultados. En muchas oportunidades nos tocó ganar y en otras perder. Pero creo que el sistema actual en la Argentina no ha llevado a mayores confusiones. Pero por supuesto que siempre se puede ir mejorando’, dijo.

El pasado 8 de junio, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó con 132 votos afirmativos, 104 negativos y 4 abstenciones, el proyecto que establece la Boleta Única de Papel como instrumento de votación para todos los procesos electorales nacionales.

La iniciativa, tuvo un fuerte respaldo de la mayoría de los bloques opositores, excepto los bloques del Frente de Izquierda que se abstuvieron. El bloque oficialista del Frente de Todos no acompañó el proyecto.

De los seis diputados sanjuaninos solo dos votaron a favor, tres en contra y hubo una ausente. Los legisladores de Juntos por el Cambio, Marcelo Orrego y Susana Laciar, votaron afirmativamente la norma. Mientras que los diputados del Frente de Todos, Walberto Allende, Fabiola Aubone y José Luis Gioja lo hicieron en contra. La diputada Graciela Caselles, también del oficialismo, estuvo ausente en la sesión del pasado miércoles.