Eduardo Castro: ‘En Consenso Ischigualasto no hay radicales’

Este martes en Banda Ancha pasó uno de los radicales más experimentados de la provincia. El dirigente de la UCR, Eduardo Castro habló de la actualidad del partido dentro de Juntos por el Cambio y aseguró que ‘En Consenso Ischigualasto no hay radicales’.

Ante la consulta sobre si podría haber una alianza de Consenso Ischigualasto con Juntos por el Cambio de cara a las Elecciones del 2023, Castro aseguró que no hay radicales en el otro partido opositor, el cual tiene como uno de sus máximos referentes a Marcelo Arancibia.

‘En Consenso hay un solo radical, y está afuera del radicalismo ya. Él está en el GEN, es una figura no un partido. Si vos trabajas por afuera no sos radical, él era un militante más’, contestó.

Acerca de la vida interna de Juntos por el Cambio, el radical señaló que no hay resentimientos entre los referentes de cada partido que lo componen y no le cerró la puerta a una alianza con Consenso Ischigualasto. ‘No fue posible generar un acercamiento en la elección pasada, lo que no significa que en las próximas no lo pueda haber’, puntualizó.

‘Con Cruzada Renovadora hay cosas en común a nivel provincial, pero al mostrar afinidad con Javier Milei a nivel nacional, ahí estamos lejos de ellos’, expresó Castro.

El dirigente de Juntos por el Cambio en San Juan señaló que el radicalismo local se entusiasma con la candidatura presidencial de Facundo Manes.

Siguiendo la línea nacional, habló de la figura de uno de los máximos referentes de Juntos por el Cambio: Mauricio Macri. Sobre su cruce con Morales, el dirigente opinó que, si bien el ex presidente debería leer más libros para entender a Yrigoyen, cree que se disculpó, por lo que ‘no pasa nada’.

‘Macri es un ingeniero hablando de filosofía política’, manifestó continuando con el tema.

Castro no negó tensiones políticas, pero luego señaló que ‘eso habrá que arrglarlo después de cara a las PASO, para saber quien conduce y quien acompaña. En tanto, el equilibrio en el gasto público, la visión de un país federal y un país más democrático son algunas cosas que nos unen y son fuertes’, precisó.