Gimena Martinazzo en Banda Ancha: ‘Cornejo tiene posiciones tibias’

Las internas del PRO en la provincia no es ningún secreto a voces. Son conocidas las diferencias entre el presidente y la vicepresidenta desde hace un tiempo largo ya. Este miércoles en Banda Ancha, con la visita de Gimena Martinazzo volvieron a quedar al descubierto. La rawsina acusó a Enzo Cornejo de tener ‘posiciones tibias’ por no haberse pronunciado claramente por la denuncia partidaria que ella hizo contra Eduardo Cáceres, según su postura.

La dirigente tomó viejas declaraciones realizadas por el presidente del PRO en las que tomó distancia de la denuncia penal de violencia de género que pesa sobre el exdiputado Nacional Cáceres, y definió esta actitud como tibia. Señaló: ‘Yo hice una denuncia partidaria y todavía no tengo una respuesta sobre eso, el tribunal de disciplina no tiene respuesta y sobre varios temas del partido no hay respuestas’,

Martinazzo recordó que ella viene pidiendo hace tiempo balances del partido y Cornejo todavía no los presentó. Acto seguido, la dirigente le pidió al presidente del PRO que haga públicos los balances, para que los militantes puedan conocerlos.

Por otro lado, y de cara al 2023, la vicepresidenta del PRO aseguró que tiene ganas de ser candidata en las próximas elecciones, ya sea en Rawson o para algo más, dependerá de lo que necesite Juntos por el Cambio y la gente. ‘Siempre tengo ganas de trabajar por la gente, mi lugar sigue siendo Rawson, pero hay que ver que pide la gente y que le conviene al partido, pero estoy trabajando en toda la provincia’, sostuvo.

Continuando con el tema de Juntos por el Cambio en los comicios del año que viene, Martinazzo contó que, con el líder del partido, el diputado nacional, Marcelo Orrego tiene una conversación pendiente para charlas cuestiones partidarias.

Por último, Martinazzo dio detalles de lo que fue su encuentro el lunes en Mendoza con Patricia Bullriuch, presidenta de Juntos por el Cambio. ‘Nos pidió estar unidos y que luchemos por los valores para que no nos dejemos pisotear por lo que está pasando’. Para luego cerrar el tema asegurando que la ex ministra de seguridad de la Nación es su candidata presidencial.