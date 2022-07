Los viales festejaron el procesamiento de un ex funcionario macrista

Javier Iguacel, el ex funcionario macrista que esta siendo investigado.

En las últimas horas se dio a conocer el procesamiento de Javier Iguacel, quien estuvo al frente de Vialidad Nacional durante los 4 años de presidencia de Mauricio Macri. Este sujeto había comenzado a ser investigado al estar sospechado de beneficiar a empresas privadas con contratos viales del Estado.

Carlos Ordoñez, titular del Sindicato de Viales, recordó en Banda Ancha cómo fue trabajar a lo largo de esos 4 años de gestión macrista. Acerca de esto el entrevistado señaló que todas las medidas que tomó Iguacel terminaron afectando en mayor o menor medida tanto a los trabajadores como al propio Estado.

'Recibimos la noticia con alegría porque no sólo fue esa denuncia, sino que padecimos durante su gestión una persecución muy grande con las medidas que tomó. Perjudicó tanto a los trabajadores como al Estado. No hubieron maniobras sospechosas, hubieron maniobras irregulares directamente. No se respetó la normativa legal en ningún momento', expresó.

Es importante recordar que, curiosamente, uno de las promesas que había realizado Iguacel a la hora de asumir en su cargo, fue tratar de transparentar los contratos de Vialidad Nacional. En ese contexto criticó duramente a la gestión kirchnerista, llegando a hacer una auditoría en tiempo récord. Por ejemplo le quitó el corredor vial que tenía a cargo a la empresa de Lázaro Báez.

'Él modifico 7 de los 8 corredores y favoreció empresas. Pasó el corredor que tenía la empresa de Lázaro Báez a otra compañía. Le pasó el corredor 7 al 3 y le duplicó la cantidad de kilómetros que tenía, también de manera irregular. Él decía que todos éramos corruptos. Las irregularidades durante la gestión de Iguacel fueron tragicómicas. Construyó un puente para el ferrocarril pero después no pasaba el ferrocarril porque era muy angosto el puente', manifestó.

Siguiendo en la misma línea Ordóñez recordó que una vez que presentaron la denuncia en contra de Iguacel, ellos comenzaron a ser amenazados y algunos incluso fueron despedidos de manera injustificada. Acerca de cómo afectó a San Juan el entrevistado manifestó que, entre otras cosas, quitaron presupuesto para el mantenimiento de rutas nacionales que pasaban por la provincia.

'En San Juan no había corredores viales porque no era rentable para las empresas. Eran 11 provincias las que estaban afectadas por estos 8 corredores que habían. Nuestra provincia padeció un periodo muy grande sin una inversión real en obras. La única obra que había fue solventada con fondos de la propia provincia que después fueron devueltos por el nuevo gobierno a través de las visitas de Katopodis', sentenció.