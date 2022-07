PASO 2023: Juntos por el Cambio promete apelar ante la Corte si el fallo de cámara es adverso

Este 30 de junio en que la Sala IV de la Cámara Civil escuchará a las partes involucradas en la judicialización de la eliminación de las PASO luego de que la jueza, Adriana Tettamanti diera lugar al reclamo de del bloque Lealtad, los partidos políticos de Juntos por el Cambio y el Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP) en primera instancia.

Desde Juntos por el Cambio prometieron apelar ante la Corte de Justicia si el fallo de la cámara es adverso. “Nosotros quedamos muy conformes con el fallo de primera instancia, independientemente de que nos dio la razón fue un fallo desde el punto de vista objetivo jurídico, sólido”, dijo Guido Romero, dirigente de Producción y Trabajo en Banda Ancha.

Al respecto agregó que, “es muy claro lo que suicidio el 16 de diciembre, es un día que fue icono porque hace mucho que no pasa algo así”, manifestó.

En relación al planteo de Fiscalía del Estado que acusa de dogmático el fallo de Tettamanti, Romero dijo que los recursos de la provincia se han hecho con jurisprudencia y fundamentos que son antiguos, “se basa en que no es una causa judicial, que el Poder Judicial no se puede meter en la política o en los otros poderes”. En este sentido señaló que la Corte Suprema ha ampliado su competencia, “toda vez que en el resto de los poderes no se cumpla con requisitos mínimos de las reglamentaciones de la Constitución y de las leyes ¿qué otro poder debe actuar?”, cuestionó.

Uno de los puntos principales que cuestionó Jorge Alvo es que se imponga a una ley modificatoria (eliminación de las PASO) condiciones que no tuvo la ley original, en este caso la mayoría por dos tercios cuando se sancionó la ley electoral en cuestión. “En ese momento no hubo un planteo judicial, no sabemos lo que hubiera dicho la Justicia en ese momento. También es cierto que hay leyes accesorias al código que si son determinadas como decisorias. Aun así, no siendo decisorias las leyes de base también requieren una sesión especialmente convocadas a ese efecto, desde ahí se plantea la inconstitucionalidad”, remarcó el entrevistado.