Alberto Fernández y Cristina Kirchner compartieron la celebración de los 100 años de YPF

La fórmula presidencial que encabeza el Ejecutivo Nacional volvió a reunirse luego de varias idas y vueltas, en el acto de gobierno en el marco de la celebración de los 100 años de la petrolera de bandera nacional YPF.

El encuentro entre el presidente, Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner tuvo lugar en Tecnópolis, en el partido de Vicente López. En principio ambos mandatarios coincidieron en la importancia de la estatización de la firma en abril del año 2012.

Primero hablo la vicepresidenta que n se refirió en primera instancia a la situación en la que se encontraba YPF antes de ser estatizada. “Repsol llegó a "triplicar la rentabilidad y las ventas, pero habían caído los pozos y la explotación petrolera", en el caso de la firma nacional, se había trasformado en una importadora de combustible. Al respecto remarcó que "no fue una decisión ideológica recuperar YPF, fue una decisión realista de recuperar la soberanía hidrocarburífera para la Argentina".

Frente a la coyuntura actual, marcada por la escalada inflacionaria de los últimos meses, la vice presidenta reconoció que también le tocó gobernar con subas de precios. “Puedo admitir que cuando hay una remuneración fuerte del trabajo tenemos tensiones inflacionarias, pero debemos concentrarnos en que gobernar es administrar las tensiones y hacerlo en favor de las grandes mayorías", remarcó.

Alberto Fernández, a su turno aseguró que "YPF en manos del Estado no es garantía de nada, porque en política no todo es lo mismo", en relación a la gestión de la oposición sobre las empresas estatales, al respecto remarcó que “necesitamos que no se adueñen de la Argentina los que la manejan como una estancia propia".

Mas en el terreno de lo político dijo que "tenemos trabajar en unidad los que sentimos un deber moral por los que menos tienen. La Argentina tiene la oportunidad de tener un gran futuro”.

"Entre 2015 y 2019, YPF fue cediendo su espacio en el mercado en favor de otros; cayó casi la mitad de la inversión que se hacía para explotar esos yacimientos y lo único que creció en YPF fue la deuda” señaló el titular del Ejecutivo Nacional.