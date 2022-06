Juan Carlos Gioja: 'Volver a las internas partidarias sería como volver al sulky'

'Volver a las internas partidarias sería como volver al sulky', dijo este viernes el diputado provincial Juan Carlos Gioja. Mientras el sistema electoral en San Juan sigue a la espera de una definición judicial, el dirigente del Bloque Lealtad Justicialista se refirió al tema en Banda Ancha.

Para Gioja, el oficialismo tiene una actitud ‘muy caprichosa’ frente a la eliminación de las PASO que propusieron para las próximas elecciones. Cabe recordar que, en diciembre del año pasado, La Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley Electoral que eliminaba las elecciones primarias.

Sin embargo, varios bloques opositores presentaron un amparo en la Justicia. El primer recurso fue presentado por los diputados Juan Carlos Gioja, Leonardo Gioja y diputada Graciela Seva, quienes conformaron del bloque Lealtad Justicialista. También lo hicieron los bloques de Juntos por el Cambio, y el Partido del Trabajo y del Pueblo.

La jueza en lo Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, falló a favor del planteo presentado por los tres espacios políticos, declaró inconstitucional la ley 2348-N y restituyó el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

No obstante, el Poder Ejecutivo apeló el fallo y espera una resolución de la Cámara Civil por la cuestión de fondo.

En este marco, el dirigente justicialista señaló que ‘la Jueza dice que se han equivocado en el procedimiento, que no es constitucional, eso no es ley y que siguen vigente las PASO. Pero ellos (por el Gobierno) dicen que no es así. Van a segunda instancia. Hay una tozudez en el tema. Ellos antes del 10 de abril podrían haber sacado una ley. Ahora no la pueden sacar porque hay que modificar la 613. Pero si no hubiera tanta soberbia, cuando hacen la presentación y les advierten las fallas, hubieran hecho otra ley. Y si quieren implementar la misma idea de sacar las PASO lo podrían haber hecho hasta el 10 de abril, pero no lo hicieron’.

Para Juan Carlos Gioja, volver al sistema de internas partidarias sería un despropósito a la evolución que ha tenido la participación ciudadana en el sistema democrático. ‘Todos sabemos cómo están los padrones electorales, que los partidos políticos están cerrados, sabemos cómo se definen los candidatos en ese caso, como que se va para atrás en esto de hacer más participativo el sistema electoral, me parece’, dijo.

En este sentido, Gioja dijo que aún no aparece un nuevo proyecto y tampoco el dialogo político para definir el sistema electoral en la provincia de cara al 2023. ‘Nadie plantea nada en términos efectivos. No dejan de ser especulaciones teóricas, pero nadie dice que van a presentar. El bloque oficialista que son quienes nos metieron en este lio, deberían hacer una propuesta legislativa para buscar consenso en ese marco y trabajar eso. Pero no ha sucedido. No hay una iniciativa política en orden a una resolución fuera de la que hoy día se haría a partir de la determinación de la política’, comentó.

Se espera que a mediados de junio, la Cámara Civil defina si ratifica la inconstitucionalidad de la ley 2348-N o deja firme la modificación aprobada por la Legislatura que eliminaría las PASO en la provincia de San Juan.