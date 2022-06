Boleta única: las razones de la negativa sanjuanina frente al proyecto de Juntos por el Cambio

La semana pasada, Juntos por el Cambio consiguió dictamen para tratar la implementación de la boleta única. Sin embargo, desde el oficialismo le bajaron el pulgar y la diputada sanjuanina, Fabiola Aubone, contó en Banda Ancha las razones por las que decidieron no apoyar esta iniciativa. No obstante, El próximo miércoles, el proyecto será tratado en la Cámara Baja.

‘Yo esperaba más de este debate porque si bien es el instrumento con el que vamos a votar, hay que ser más conscientes y más responsables en la tarea que llevamos adelante. En estos 3 días de debate tuvimos charlas informativas, pero el debate entre diputados fue escueto. Hacía falta hablar más’. Dijo la Diputada.

Para Aubone, los pro y los contra de la boleta única en papel son los mismos que la boleta partidaria. Además, dijo que su implantación sería muy prematura a falta de poco más de un año para las próximas elecciones.

‘La boleta única es bastante compleja. Puede ser que no estén todos los candidatos, sino es enorme. No se consignó en el dictamen de mayoría de este proyecto si se marcará con una cruz, un circulo, una estrella, etc. Eso hay que aclararlo porque si no va a generar un proceso de nulidades, planteos e impugnaciones y de recurrir a los votos y a eso hay que sumarle que va a coexistir, en el caso de ser aprobado, con los sistemas que no tienen boleta única’, expresó.

La Diputada sanjuanina cree que este sistema no tiene más transparencia que el actual voto partidario. ‘No se probó ningún fraude con la boleta partidaria. También hubo denuncias en las provincias donde se implementó la boleta única y lo han manifestado ellos mismos (Juntos por el Cambio). La gente del Frente de Todos que tiene boleta única en sus provincias también, al igual que otros frentes opositores. Hubo denuncias que no se han probado de un lado ni del otro’, dijo.

El tiempo de implementación es otra de las razones por las que la diputada sanjuanina se mostró en contra de este soporte electoral. ‘Creemos que es muy corto el tiempo, estas transformaciones electorales deben tener su tiempo de capacitación. Incluso provincias que contaron que ya la tienen se demoraron 3 años para capacitar a la ciudadanía’, sostuvo.

De este modo, Aubone adelantó que no apoyarán la iniciativa opositora para implementar la boleta única en los próximos comicios. ‘El soporte actual ha funcionado, es consistente, solido. Sigamos con esto. Porque ya es un montón las elecciones nacionales y provinciales para el año que viene. Sumarle un aditamento más en demasiado’, sostuvo.

A diferencia de Aubone y los diputados del Frente de Todos, el diputado de Juntos por el Cambio, Marcelo Orrego votó a favor del dictamen en un Plenario de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda. ‘Estamos más cerca de avanzar a un sistema electoral mucho más representativo, simple y transparente’, manifestó en sus redes la semana pasada al conseguir el dictamen favorable por tan solo un voto de diferencia.

Este proyecto será tratado el miércoles. Para aprobarlo, serán necesarios 129 votos afirmativos. Sin embargo, los tres bloques que votaron a favor suman 126 sufragios, por lo tanto, necesitarían el apoyo de otros espacios. Desde la oposición especulan con conseguir el respaldo de los cuatro diputados de derecha, con los cuales alcanzarían 130 votos positivos. De todos modos, el oficialismo confía en poder rechazar el proyecto en el Senado.

La salida de Kulfas y el ‘alivio’ por el acercamiento de Alberto y Cristina

Por último, Fabiola Aubone se refirió a los cimbronazos políticos del fin de semana a nivel nacional. Por un lado, la salida de Matías Kulfas del Ministerio de Producción, luego de que el Presidente le pidiera la renuncia. Y por el otro, el acercamiento entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el acto por el aniversario de YPF.

Respecto a la renuncia de Kulfas, Aubone expresó: ‘Son tiempos difíciles, la inflación sin duda nos marca como en toda la historia. Y aparte somos hoy sobrevivientes de la pandemia, no somos los mismos que hace dos o tres años atrás. Hemos transitado la pandemia, hemos logrado hasta ahora contarlo y hay muchas cosas que no se hablan, pero que suceden en los jóvenes, en los chicos, en los grandes también, adultos mayores y no fue producto de un Gobierno sino de que vivimos una pandemia’.

‘Hoy debemos apostar a construir a trabajar silenciosamente, construir colectivamente en el año electoral, discusiones, candidatura. Son tiempos de trabajar y para eso la ciudadanía nos votó. Debemos trabajar y no generar daño y si al Presidente algo le generó una situación de conflicto y tuvo que pedir la renuncia, para eso es el presidente, eligió su Gabinete y él decide hasta cuándo somos útiles’, dijo.

Por último, aseguró que el acercamiento de Cristina y Alberto generó un impacto positivo dentro del Frente oficialista a nivel nacional.