Picante acusación: 'El PRO está más cerca del populismo que el radicalismo'

Mauricio Macri ofendió a la Unión Cívica Radical desde Brasil, donde dijo que Hipólito Yrigoyen fue el origen del populismo en Argentina. Rápidamente el presidente de la UCR, Gerardo Morales, salió a contestarle en duros términos. Esta semana también se sumó el jefe de los radicales en San Juan, Horacio Tello. Y lo hizo en Banda Ancha.

Tello calificó a Macri de ‘ignorante’ y lo acusó de estar resentido con el histórico partido por la derrota en las elecciones en 2019.

A su vez, el experimentado dirigente sanjuanino aseguró que la actitud de Macri fue de soberbia, y que la misma no le conviene al frente, sino que los desgasta, por lo que no deben de seguir detenidos con eso, pero que de igual modo no podían dejar de responderle.

Para Tello, colocar a Yrigoyen junto a Evita y Perón es un acto muy grave. Acto seguido, el radicalista contratacó asegurando que ‘el PRO está más cerca del populismo que el radicalismo’, algo que se lo atribuyó al origen de algunas de las figuras de su partido como Patricia Bullrich o Emilio Monzó. Ellos son más populistas que nosotros, porque una cosa es ser popular y otra populista’.

El presidente del Radicalismo en la provincia aseguró que lo declarado por Macri le hace mucho daño a Juntos por el Cambio. Para luego ir a más señalando que sus dichos nacen de su resentimiento con los radicales por el resultado de las elecciones del 2019, de las cuales afirmó que ellos no perdieron, sino que él se equivocó, y ahora carga con ese resentimiento. ‘Se las agarra con nosotros’, expresó.

Por último, consultado sobre la relación con el PRO en la provincia, el radical aseguró que están normales, señalando además que no lo charlaron en el seno de Juntos Por el Cambio en San Juan porque son declaraciones absurdas las de Macri. ‘No nos vamos a andar peleando con el PRO, no vamos a afectar al frente, solo que no nos podemos quedar callados’, sentenció.