Sergio Uñac habló de la judicialización de las PASO y elecciones desdobladas

El Gobernador de la Provincia, Sergio Uñac, se refirió brevemente a lo sucedido en las últimas horas en tribunales donde se definirá qué sucederá con los planteos de diferentes espacios políticos, incluido el del Poder Ejecutivo, por la continuidad o no de la ley que suspende las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias).

El mandatario aseguró que no tiene mucho para decir sobre los tiempos de la Justicia "solo esperar como corresponde y acatar cuando la resolución sea tomada". Seguir esperando "no significa nada porque este año no es electivo y eso será materia de discusión el año que viene pero obviamente cuanto más temprano que tarde se pueda conocer mejor", apuntó el mandatario.

Dejó claro una vez mas que "no comparto la judicialización de un hecho que deviene de la política pero soy respetuoso", aclaró.

En cuanto a que en San Juan se atrasen o adelanten las elecciones el mandatario dijo que es un tema que hay que charlar con todos los sectores de la política y enfatizó que "no hay desdoblamiento, son dos materias distintas las que se tienen que discutir", por un lado Nación que son proyectos que tiene que ver con todo el país y "cuando hablamos de la provincia tenemos que hablar de equipos de trabajo, de planificación de cual es la plataforma de gobierno que le proponemos a los sanjuaninos, nosotros hemos dicho la generación de empleo, la diversificación de la matriz productiva, la continuidad de un San Juan con desarrollo minero, con desarrollo industrial, estas cosas hay que discutirlas de manera separada a un proyecto nacional que además trata la realidad de todas las provincias Argentinas", cerró el mandatario.