Cristian Andino en Paren Las Rotativas: 'Me gustaría Uñac como presidente'

Por la mañana entregó 42 viviendas en su departamento y por la noche se hizo presente en 'Paren Las Rotativas'. En una entretenida entrevista, el intendente de San Martín Cristian Andino habló de las próximas elecciones 2023, analizó su gestión en el municipio y también la crisis económica que atraviesa el país.

'No tengo preferencia por ningún candidato, pero me gustaría Uñac como presidente', largó. Respecto al resultado de las elecciones del 2022 fue autocrítico al reconocer que 'hay muchas cosas por mejorar. Hay que partir de la base de que no nos fue bien en el resultado electoral del año pasado'.

Andino no esquivó ninguna pregunta y sobre la interna del Frente De Todos en Capital Federal, manifestó 'en lo personal no me gustan estas disputas internas, creo que no hacen bien. Hay que definir un rumbo y apoyarlo. Estas cosas se discuten entre cuatro paredes'.

Sobre la asunción de Silvina Batakis como Ministra de Economía agregó 'por lo que estuve leyendo ella (Batakis) es fiscalista, no sé si lo va a poder lograr. Creo que va a necesitar respaldo político'.

En su segunda gestión en el departamento, Andino habló de las obras y proyectos que se vienen. 'Estamos construyendo un edificio para la tecnología en el departamento. Estamos también tratando de convertir la matriz económica ya que el departamento vive mucho del turismo'.

Por otro lado el Gobernador se reunió con los intendentes y 'nos pidió mejorar la economía de la gente. Creo que en San Juan la economía está ordenada y los números de desocupación son positivos'.

También remarcó las obras que quedaron inconclusas y le tiró un palito al ex intendente de San Martín Pablo Santibañez 'no tuvimos éxito con el Parque Industrial. Lo inauguramos, pero la otra gestión no lo promocionó mucho. Después vino un momento difícil con la pandemia. Ahora ese espacio está con toda la expectativa para que se radiquen empresas'.

Para el final Cristian Andino se dejó una frase picante y consideró legal la tercera reelección de Uñac como gobernador. 'Si uno lee la Constitución dice que el Gobernador tiene dos reelecciones, entonces Uñac está perfectamente habilitado. Lo veo entusiasmado para continuar en el cargo'.