Para Capello en Iglesia no se ven los 120 millones de dólares de la minería

El ex subsecretario de Desarrollo Minero sanjuanino Mario Capello pasó por Banda Ancha y criticó al Tribunal de Cuentas por el control de las Regalías Mineras en los departamentos, sobre todo en Iglesia donde según sus conceptos no se ve nada de los 120 millones de dólares que entraron por la minería.

'Tengo una crítica muy fuerte tanto al Tribunal de Cuentas como al Consejo de la Magistratura por no cumplir lo que dice la constitución. En Minería obras multimillonarias quedaron archivadas. Porque si el Tribunal no se expide en el curso de un año, se dan por aprobadas. Es un sistema perverso, que los sanjuaninos tienen el derecho a tener una respuesta. No podemos hacer como que no pasó nada', manifestó Capello.

Además el ex subsecretario dio cifras de lo que ingresa a algunos departamentos, en concepto de Regalías Mineras. 'De 2005 a 2016 entraron 86 millones de dólares a Iglesia y hasta el año pasado entraron 120 millones de dólares. Y vas a Iglesia y no ves lo que hicieron con esa plata. El hotel de Pismanta tendría que ser internacional. En cambio vas a Jáchal y con menos ingresos, hay más obras. Por Regalías y fondos fiduciarios entraron 85 millones de dólares. En Jáchal se hizo el hospital de Hueco, cloacas, una planta de residuos urbanos, escuelas, se pavimentaron calles y se están haciendo obras en diques', culminó.