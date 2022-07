Mauro Marinero le contestó a Capello: 'nunca hemos recibido dólares'

El ex intendente de Iglesia y actual Diputado Provincial, Mauro Marinero, respondió a las declaraciones que hizo en el programa Banda Ancha el ex funcionario del Ministerio de Minería de la Nación Mario Capello.

Capello manifestó que hasta el 2021 ingresaron a ese departamento en concepto de regalías mineras unos 120 millones de dólares que no se ven en ningún lado ni se sabe que se hizo con esa plata. Además cuestionó al Tribunal de Cuentas porque supuestamente no se hicieron los controles necesarios sobre ese tema. "Vas a Iglesia y no ves lo que hicieron con esa plata", dijo el ex funcionario Radical.

Ante esto en el programa Banda Ancha, Mauro Marinero destacó que él estuvo dos períodos como intendente, desde 2007 a 2015, y recibió $444 millones de pesos, no de dólares "porque el municipio no tiene cuentas en dólares". Agregó que antes de ser intendente ya lo había escuchado a Capello con esas declaraciones, incluso cuando éste era Diputado hizo un proyecto de ley en 2007 que perjudicó al departamento porque disminuyó el porcentaje de regalías mineras, según relató.

El ex intendente de Iglesia enumeró una serie de obras realizadas con los fondos de las regalías defendiéndose ante las personas que dicen que no se hizo nada como Capello.

El actual diputado provincial destacó obras como:

El polideportivo municipal de Rodeo y otros tantos en Tudcum, Las flores, Iglesia, Bella Vista, la Sala de Presentación y Exposición nodo de Pismanta. Además de la iglesia principal de la parroquia Santo Domingo, Las nuevas instalaciones del Concejo Deliberante y la Delegación del Banco San Juan en Iglesia.

"Hicimos combos de cuneta, cordón y vereda además de puente peatonal y vehicular en cada frente de vivienda con piedra bola de la zona por 70 km, no cuadras", expresó el ex intendente. "Calle Santo domingo tiene 3,5 km por ejemplo", destacó.

En cuanto a obra de saneamiento se realizaron 9100 instalaciones sanitarias (baños, erradicando letrinas), obrador central del municipio. Se compraron camiones camionetas y compactadores. También se adquirieron 11 terrenos para obras todo con regalías, según Marinero. "Eso no sabe la gente que llega y mira" ,destacó.

El punto respecto a los controles del Tribunal de Cuentas fue también tratado por el ex intendente Marinero quien aseguró que todos los años el Concejo Deliberante aprobó los ejercicios y luego esa información es la que toma el organismo de control como referencia. Por otro lado no fue un dato menor el aportado diciendo que la mayoría de las obras se realizaron por administración del municipio sin licitaciones, teniendo en cuenta que se contrataron grupos de trabajo para generar más mano de obra.

"Tenemos un departamento disperso no podíamos hacer un gran estadio, porque dejamos afuera a las localidades. Si lo hacemos en Rodeo no beneficiamos a las localidades vecinas" cerró.