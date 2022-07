Grabois al presidente: 'Te pusimos ahí para que haya menos pobreza'

Movido por una notable furia, Juan Grabois dio un acalorado discurso el pasado miércoles en el cual disparó directamente contra Alberto Fernández. En sus declaraciones le pidió al presidente que 'por lo menos no caigamos bajo la línea de indigencia' y aseguró que fueron ellos quienes 'lo pusieron en ese cargo para que haya menos pobreza'.

Juan Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos, le dedicó unas duras palabras al presidente de la República Argentina durante una marcha que se realizó el 20 de julio por la tarde. En la misma se refirió a la pobreza y la indigencia.

'Que por lo menos no estemos por debajo de la línea de indigencia. Mirá a lo que llegamos, a pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo. Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes. Es una cosa tan elemental que no se porque no se dan cuenta. Es obvio que esto no da para más, para que te pusimos ahí. Te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más', expresó.

No contento con ello, siguiendo en la misma línea, aseguró que hay gente que esta dispuesta a dejar su sangre para que no haya más hambre en las calles. En sintonía con esas palabras, Grabois redobló la apuesta en una entrevista con el medio C5N. 'Prefiero decirlo ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos', mencionó.

'No nos digas que hay que calmar a los mercados. Vení acá a calmarnos a nosotros porque vamos a ser 5.000, 200.000 o no se cuanto porque hay algunos gauchos acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en las calles para que no siga habiendo este hambre en Argentina', sentenció.

