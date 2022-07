Según Mauricio Ibarra "Uñac no es Alberto"

El dirigente político del partido Convicción Federal (CONFE) perteneciente al Frente de Todos, Mauricio Ibarra analizó la realidad política en Banda Ancha, tanto de San Juan como del país en este momento complejo que se vive.

Dejó definiciones respecto a la provincia y su posición en el ámbito nacional. Destacó una diferenciación: "Uñac no es Alberto, vuelvo a insistir en esa frase, la realidad de la política argentina no es lo que pasa en San Juan. San Juan no ha parado de construir viviendas y otras obras. Está en pleno proceso de crecimiento, de hacer cosas. La situación de San Juan es tremendamente diferente. Hay un gobierno que tiene una actitud diferente".

En cuanto a la situación del Frente de Todos y la posibilidad de una candidatura de Sergio Uñac para el 2023, Ibarra manifestó que "no hay dudas de la posibilidad de un nuevo período para Sergio Uñac según los equipos que vienen estudiando el tema. Después habrá que ver la decisión que se toma. Hay que dedicarle menos horas a esas especulaciones y más a gobernar. Por ahora eso hay que ponerlo “en un freezer”, destacó.

En el diálogo en el programa Banda Ancha no pasó por alto las diferencias entre seguidores de José Luis Gioja y Sergio Uñac, pero afirmó que "nadie sobra, nadie está demás. No te podes dar lujos de ignorar a alguien. La política es una construcción de mayorías. Hay un San Juan nuevo que nos necesita a todos, no se puede ser soberbio".

Mauricio Ibarra y su partido nacieron en Rawson departamento donde no negó que recorre y trabaja a diario pero por ahora no como un posible candidato a Intendente. "Estoy caminando porque es lo que hay que hacer no para ser candidato" cerró.