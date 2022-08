Roberto Basualdo se baja de todo: 'No quiero ser más candidato a nada'

Frontal y sin esquivar ninguna pregunta, el Senador nacional Roberto Basualdo pasó por Paren Las Rotativas. El empresario dejó en claro que cuando termine su mandato en la Cámara Alta (2023), dejará la política. 'Hay que cederle el lugar a otros', sostuvo. Respecto a las elecciones legislativas del año que viene, dio su punto de vista sobre los mejores candidatos que tiene su frente (Producción y Trabajo) y cómo está parado el Gobierno provincial y nacional.

Por otro lado, en cuanto a la economía, se mostró en contra de los 'planes sociales' y criticó a la Ministra Silvina Batakis, 'sin un plan económico es muy difícil'.

Roberto Basualdo fue muy contundente al manifestar que la política para él ya terminó. 'No quiero ser mas candidato a nada. Voy a acompañar y defender propuestas. Si alguien quiere que le de mi opinión se la daré. Voy a seguir trabajando en la parte privada, vivo de eso' y tiró la bomba 'no quiero ser más candidato a nada, cuando termine en el Senado, no voy a volver a ocupar ningún cargo, ni de asesor ni de nada. No hay que atornillarse a ningún cargo, hay que darle el lugar a otros. Pueden haber mejores candidatos que yo y se los respeta'.

El año que viene habrán elecciones legislativas en todo el país y su frente 'Producción y Trabajo' tiene dos candidatos fuertes para jugar en la candidatura a gobernador. 'Fabián Martín y Marcelo Orrego son excelentes candidatos, pero yo no a decidir ni intervenir.

Roberto Basualdo hizo su propia encuesta sobre el oficialismo nacional y provincial, de cara a las urnas del 2023: 'Alberto (Fernández) la tiene complicada. En la en política nadie esta muerto y vivo para siempre'. ¿Y en San Juan?, 'el gobierno provincial ha tenido una provincia ordenada, estoy convencido de que podemos mejorar'.

Respecto a Las Paso, el Senador manifestó que 'tienen que estar, pero con boleta única.

En San Juan hay muchas críticas de los empresarios, pues dicen que la gente no quiere tomar trabajos porque tienen planes sociales. 'Dios quiera que en seis meses se puedan terminar los planes sociales y que se puedan cambiar por un trabajo digno. Pero esto es de a poco, es mucho mejor un trabajo que un plan social.

¿ES CONVENIENTE DOLARIZAR?

'Va a generar deuda y no vamos a poder emitir. Si se dolariza no tendríamos la moneda nuestra. No estamos en condiciones de hacer una dolarización total. Sí hay que controlar la emisión, no se puede emitir por emitir'.

Por último el empresario sanjuanino no tiene muchas expectativas sobre el plan económico que está llevando adelante la Ministra Silvina Batakis. Desde que renunció Martín Guzmán la moneda estadounidense subió $77. 'Estamos viviendo un momento complejo en lo económico. No se puede exportar ni importar. Si tuviéramos un dólar oficial, no tendríamos este desfasaje de inflación. El 80% de los precios está al precio del dólar blue. Sin un plan económico es muy difícil', finalizo la entrevista Roberto Basualdo.