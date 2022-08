Sergio Uñac: 'No estaría bueno que haya un superministro'

En la noche del miércoles comenzó a circular una fuerte versión. Se hizo eco en los medios nacionales el desembarco de Sergio Massa como 'Súper' ministerio de economía y la salida de Silvina Batakis. Hoy hubo varias reuniones en la Casa Rosada, pero nada concreto. Ante estos rumores el gobernador de San Juan Sergio Uñac alzó la voz y opinó al respecto.

'Sacaría los calificativos de súper. Si se dispone la incorporación (de Massa) para resolver los problemas en el marco de los que el presidente necesite, es bienvenido. Los gobernadores no hablamos de nombres, porque no excede. yo me dedico a gobernar San Juan. Quiero dejar un mensaje optimista, el que tenga que venir a trabajar que se incorpore, pero no como súper (ministro), solo tiene que trabajar en la función que le otorgue el presidente', remarcó el primer mandatario provincial.