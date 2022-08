Franco Aranda saca pecho con la designación de Massa

El referente del Frente Renovador de Sergio Massa en San Juan, Franco Aranda, se refirió en el programa Banda Ancha a la designación del ex presidente de la Cámara de Diputados al frente de lo que se denomina un "superministerio" que abarca a Producción, Agricultura, Ganadería y Economía.

El ex intendente de la Capital destacó que "Los dirigentes del Frente Renovador están hoy muy entusiasmados pero también saben de la enorme responsabilidad que hoy tiene Sergio Massa sobre sus hombros". Es una persona de la política que tiene diálogo con todos, desde el Presidente hacia abajo. Al igual que tiene diálogo con la oposición y desde lo político eso es muy bueno.

En cuanto a la instalación de Sergio Massa como funcionario del Gabinete Nacional Aranda manifestó que hay que destacar que en Economía no todos son planes sino también expectativas y ya ante el rumor de que Massa podía desembarcar en la cartera "generó muy buenas respuestas del mercado, hay bonos argentinos que en dos días subieron un 20%, ahora hay que arremangarse y ponerse a trabajar porque con esto no alcanza", se necesita mucho apoyo político y "aquellos que no apoyen alcanzaría con que no metan palos en la rueda", dijo Aranda.

Sobre el momento político que vive el país el dirigente dijo que "hay que pensar más en la gente porque estamos ante una situación por la inflación en la cual muchos no llegan a fin de mes, la madurez política tiene que poner la mirada en esto".

Respecto de si es posible alguna convocatoria para trabajar a nivel nacional Franco Aranda aseguró que por ahora están concentrados en seguir ampliando la base territorial del partido en San Juan. "Hoy nos toca acompañarlo desde San Juan", destacó.

Aranda estuvo en la noche del jueves en contacto con Sergio Massa, contó que sólo le envió un mensaje de salutación porque entiende que está ocupado como para mantener una conversación mas amplia. Massa le contestó el saludo mas tarde.