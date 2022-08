Uñac sobre la elección de Massa: 'No le diría Súper, el que es ministro es ministro'

Durante la mañana de este viernes 29 de julio el gobernador de San Juan participó de un importante acto en el Centro Cívico. Minutos antes de ingresar se tomó unos minutos para hablar con los medios de comunicación acerca de la designación de Sergio Massa. Sobre esto volvió a remarcar su incomodidad con la figura de Súper ministro. 'No le diría Súper, el que es ministro es ministro', declaró.

Sergio Uñac, gobernador de San Juan, habló en rueda de prensa antes de participar de la apertura de una capacitación técnica en el marco del plan 'Argentina Hace' en el Salón Cruce de Los Andes. En ese contexto se refirió a todos los cambios de que hubo en el Gabinete Nacional, puntualizando en el caso de Massa.

'El Gobierno de San Juan tiene un grupo de ministros, no le diría ni 'Súper', ni 'Infra'. El que es ministro es ministro. Hablando de San Juan el que es ministro de la Producción necesita de la ministra de Hacienda, pero a su vez la ministra de Educación se relaciona con el secretario de Deportes. Yo entiendo que el Estado debe ser así, cada uno debe tener su función determinada', expresó.

Siguiendo en la misma línea la máxima autoridad sanjuanina aseguró que todavía no ha tenido posibilidad de hablar con ninguno de los flamantes funcionarios. Aseguró que se debió a un tema de agenda pero que seguramente durante la mañana de este viernes se comunicará con ellos.

'Si ven la agenda de ayer (28 de julio) me colocaron ocho actos, cuatro en la tarde y cuatro en la mañana. Cuando me subí a la camioneta eran 21:30. Empecé a mirar lo que estaba pasando porque obviamente me habían llamado un montón de personas pero no había podido responder. Empezaré en la mañana de hoy (29 de julio) a hacerlo', sentenció.