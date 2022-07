Allende: "Massa cumple bien su función de presidente en la Cámara Baja"

Luego de que el tema del fin de semana se hable del futuro del Ministerio de Economía tras la renuncia de Martín Guzmán, todos se vieron paralizados. Es que más de 28 horas fueron las que se vivieron sin un titular en el Palacio de Hacienda. En la mesa estuvo el nombre de Massa, y quizás aún lo esta pero no para ministro sino para Jefe de Gabinete. Por este tema, el diputado Walberto Allende dio a conocer en el móvil de Canal 13 sobre el tema.

'Se han dado varios nombres pero habrá que esperar como se da como la sucesión luego todo se determinará definiendo en el bloqueo' comenzó Allende hablando del futuro de Massa en el gabinete del Ejecutivo. A su vez indicó que aún 'no sé ha analizado, por lo menos con los diputados que yo he hablado, en ningún momento se habló sobre quién podría ser o no quién preside la cámara de diputado en caso de que el presidente Sergio Massa pase a formar parte del gabinete nacional'.

En este marco, cabe tener en cuenta el papel de Sergio Massa como articulador en la Cámara de Diputados, que resultó fructífero desde el comienzo de la gestión del Frente Todos. Por ello es que Allende mencionó a este medio 'se ha manejado bien en momentos complicados, recordamos que nosotros no tenemos los votos necesarios para poder reunir 129 que se necesitan para sesiones, y en este tiempo ha mostrado una buena coordinación con la oposición'. Seguidamente aludió 'la verdad hay que ver las necesidades o conveniencias políticas que llevarían a que se lo convoque (a Massa) a formar parte del gabinete de nacional'. Para finalizar sentenció 'hay que ver qué pasa durante esta semana'.