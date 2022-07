Para Conti, Guzmán se fue por ‘una encerrona que le hizo el kirchnerismo’

‘Crónica de una muerte anunciada’, con el título literario, Enrique Conti definió la salida de Martín Guzmán del ministerio de Economía de la Nación. De visita en Banda Ancha, el experimentado dirigente sanjuanino y ex ministro de Economía de la provincia aseguró que el ahora ex funcionario nacional tomó la decisión de abandonar su cargo por ‘una encerrona que le hizo el kirchnerismo’.

Asimismo, Conti calificó a la situación en la que desfilan ministros nacionales como ‘compleja y profunda’. Además de señalar que se trata de una crisis política por la lucha del poder. ‘Gracias a Dios no es una crisis institucional, sino de poder’, expresó.

Para el ex ministro de Economía, las rispideces constantes entre el presidente y la vicepresidenta crearon la atmosfera difícil en la que sobrevive el gobierno nacional. Conti cuenta como punto de quiebre en la relación de los Fernández a la carta en la que la ex presidenta expuso al gabinete presidencial con lo de ‘funcionarios que no funcionan’.

Conti no dejó de lado uno de los motivos que Guzmán señaló como clave para tomar la decisión de renunciar. ‘El kirchnerismo le hizo una encerrona cuando desde la Secretaria de Energía no le respondió nunca, y menos ahora que necesitaba el tarifario para cumplir con el compromiso que asumió con el Fondo Monetario Internacional’, cerró.

Acerca de la figura de la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, el dirigente sanjuanino destacó que toda su vida estuvo vinculada al sector público y nunca al privado. ‘Eso no la desmerece, pero creo que el poder político emana desde más arriba’, expresó.

Por último, Conti expresó: ‘Yo creo que para que arranque medianamente bien ella tendría que jurar ante la presencia de Cristina, Alberto Fernández y Sergio Massa y dar lineamientos de lo que pretende hacer al frente del ministerio’.