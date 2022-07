López, sobre el equilibro fiscal de Batakis: 'La escuché con agrado pero no será fácil'

El pasado lunes Silvina Batakis dio sus primeras declaraciones como nuevo ministra de Economía de la República Argentina. En estas palabras la flamante funcionaria destacó que una de sus metas es buscar el equilibro fiscal del país. Acerca de esto la ministra de Hacienda de San Juan contó que escuchó sus palabras con agrado pero reconoció que no le será fácil conseguirlo.

Marisa López, ministra de Hacienda, se refirió al discurso de Batakis durante el pasado 4 de julio en Banda Ancha. En ese contexto mencionó que el equilibrio fiscal, justamente debería ser el objetivo de todos los funcionarios que tengan a su cargo la economía de una provincia, país, etc.

'Todos los que estamos a cargo de las haciendas y economías de los gobiernos tanto nacionales como provinciales, tenemos que tender al equilibrio fiscal. Esto quiere decir que el gasto no supere el recurso. Con mucho agrado he visto las palabras de la ministra de Economía, pero no será fácil. Se que ella esta pensando en qué plan va a seguir para lograrlo, no es sencillo con el alto déficit que tiene y con un endeudamiento que ya recibió el Gobierno Nacional a partir del 2019', expresó.

Posteriormente la entrevistada volvió a destacar la capacidad de diálogo que demostró Batakis cuando desempeñó sus tareas como secretaria de Provincias. Según López, en ese entonces la autoridad mostró sus intenciones de trabajar para conseguir un país lo más federal posible.

'Desde lo personal la conozco desde 2019. Es muy abierta al diálogo y tiene una capacidad de escucha muy importante. Busca siempre el punto intermedio para acordar y en el lugar que ocupa necesita lograr acuerdos importantes. Siempre piensa en una Argentina federal y doy fe de lo que construyó con cada una de las provincias. Hizo una agenda federal con las necesidades de cada provincia. Tenía como objetivo incrementar la actividad económica para generar empleo para esas provincias', sentenció.