Dura respuesta de Caselles a Nardi: "No voy a perder el tiempo en esto"

Clima de tensión en el Partido Bloquista por las declaraciones cruzadas entre Alfredo Nardi y Graciela Caselles que desde hace tiempo viene expresando su aspiración a la intendencia en Capital. La diputada nacional realizó un té el pasado sábado con militantes y dirigentes que causo revuelo y fue interpretado como el lanzamiento de su candidatura a intendenta de Capital para el 2023.

Al respecto Caselles dijo en Banda Ancha “no voy a perder el tiempo en esto, es un proceso que lo venimos trabajando hace muchos años, en algunas circunstancias no se dio la posibilidad y entiendo a ahora si es el momento más oportuno”.

Pese a sus expresas intenciones en Capital, no califico esto como una candidatura, “a mí me sorprende, yo he hablado con autoridades del partido, nadie ha lanzado ninguna candidatura, pero también planteo que nadie puede negar lo que uno quisiera ser”, manifestó.

La diputada nacional invitó a todas las personas que quieran trabajar por capital y la provincia, “la gente quiere otra cosa, no este tipo de agresiones que no le hacen bien a él mismo como persona (a Nardi), me parece que la vida va por otro lado”.

Nardi había planteado que en otras oportunidades Caselles había lanzado su candidatura para capital y terminaba negociando una candidatura a diputada. Señalo que es un momento prematuro para pensar en 2023 y además que es necesario que en el frente allá debates que indiquen a los referentes cuáles son os espacios donde son necesarios y hacen falta.