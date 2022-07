Se acerca la aprobación de la ficha limpia: 'La sociedad viene pidiendo estos gestos'

A principios del 2021 se presentó el proyecto que busca la implementación de la llamada 'ficha limpia' en San Juan. Si bien desde un principio tuvo un fuerte apoyo del propio Sergio Uñac, por distintas cuestiones se fue retrasando su tratamiento. Sin embargo esta semana finalmente se tratará. Acerca de esto Andrés Chanampa, uno de sus principales impulsores, declaró en Canal 13 que 'La sociedad viene pidiendo estos gestos'.

Chanampa, diputado provincial por el Partido Bloquista, contó en Banda Ancha que la población cada vez está más exigente con los candidatos o precandidatos que se presentan para poder ocupar distintos cargos políticos. En este sentido, adelantó que próximamente desde el Bloquismo elevarán otro proyecto referido al acceso a la información.

'La sociedad esta exigiendo que los representantes estén cada vez más a la altura de las circunstancias. Es una herramienta más que busca la transparencia como también en algún momento saldrá de nuestro bloque otro proyecto sobre acceso a la información pública. La sociedad cada vez es más demandante. La sociedad viene pidiendo estos gestos y cada vez es más exigente', expresó.

Seguidamente el entrevistado recordó que la ficha limpia fue presentada en febrero de 2021. No obstante en el camino fueron apareciendo otras prioridades como la reformación de los códigos o el cambio en el sistema electoral. De esta manera finalmente el próximo jueves se dará el tratamiento ya con despacho favorable.

Por último Chanampa aclaró que esta ficha limpia afectará a aquellos que quieran presentarse cargando a sus espaldas con una sentencia en segunda instancia. Si bien se discutió en su momento que no pudieran postularse ni siquiera con una sentencia, el proyecto contempló que se imposibilitara esta posibilidad si se produjo una segunda.

'Esta destinado a una sentencia en segunda instancia, me parece que con dos sentencias ya no hay duda. De todas maneras hay constitucionalistas que dicen que si hubo una primera es porque el juez ha visto alguna prueba, pero esta el derecho a inocencia que tampoco es eterno. Más allá de eso ha salido consensuado con todos. Queremos que no se presente un candidato o precandidato con antecedentes. La legislación es clara y para nosotros era necesario, por algo el gobernador lo anunció', sentenció.