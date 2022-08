Uñac habló de los intentos de saqueo: 'Hay autores materiales e intelectuales'

Este lunes 1 de agosto por primera vez Sergio Uñac se refirió a los lamentables ataques que sufrieron dos locales de Rawson, el 'Chango Más' y 'El Gran Almacén'. El gobernador dejó en claro que hubieron tanto autores materiales como intelectuales. Luego de que casi 40 personas fueran detenidas en el lugar, la autoridad señaló que se concentrarán en detener a las mentes que idearon todo.

El jefe de Estado Provincial se refirió a los intentos de saqueo que ocurrieron el 30 de julio y mostró su descontento con la situación. Uñac focalizó en la responsabilidad que tienen las personas que pensaron el ataque y que convocaron a todas esos ciudadanos para intentar colarse tanto en el supermercado como en la distribuidora.

'Creo que acá el Estado debe repudiar lo sucedido. Problemas tienen todos pero la salida no es esta. Puede ser que sea gente que no puede trabajar o no quiere trabajar. No hay margen para esto porque no hay una situación que lleve a esto, hay incentivación. Hay autores materiales e intelectuales. Nos llama poderosamente la atención este tipo de hechos de gente joven, hay que ir a la intelectualidad del hecho', expresó.

Por último, el gobernador le pidió a las autoridades judiciales que realicen todos sus esfuerzos para poder individualizar a los 'cerebros' detrás de las agresiones. Finalmente la autoridad aseguró que el Estado no permitirá que este tipo de episodios vuelvan a ocurrir en suelo sanjuanino.

'La Justicia debe poner todo para que se conozcan los autores intelectuales. Hubo quienes incentivaron. Dirigentes sociales y otros. Los lugares atacados son de gente de trabajo. Vamos a ser muy rigurosos con esto. Esto no se puede permitir y el primero que no puede permitirlo es el Estado', sentenció.