En medio de la polémica por incendios forestales llega Cabandié a San Juan

Desde la Secretaría de Ambiente de la provincia confirmaron que el Ministro Juan Cabandié estará participando este jueves a las 10 de la mañana en San Juan de un acto donde anunciara financiación y apoyo a la provincia en la lucha contra los incendios forestales.

El funcionario nacional firmará un convenio con el Gobernador Sergio Uñac y el Secretario Francisco Guevara para fortalecer a los brigadistas encargados del combate contra el fuego.

Desde el área en cuestión destacaron que "los objetivos del Sistema Federal de Manejo del Fuego se destacan proteger y preservar el medio ambiente del daño generado por los incendios; cuidar la seguridad de la población en general y de las personas que combaten los incendios; concientizar a la población sobre el impacto del uso del fuego, fomentando el cambio de los hábitos perjudiciales para el ambiente; establecer mecanismos para que el Estado intervenga con eficiencia en materia de incendios".

La presencia del Ministro Cabandié es importante ya que llega luego de que San Juan sufriera uno de los mayores siniestros con daño ambiental como fue la quema de más de un 80% de la reserva Parque Presidente Sarmiento en Zonda. En este caso la investigación determinó que todo se produjo por la travesura de un menor que estaba en una finca vecina.

A su vez a nivel nacional Cabandié está en el ojo de la tormenta por los incendios de gran magnitud producidos de manera intencional en las márgenes del Río Paraná muy cerca de la ciudad de Rosario pero del lado de Entre Ríos.

En este caso el funcionario apuntó contra la justicia por la inacción ya que hay pruebas, incluso con registro de video de que hay personas que originan este tipo de siniestros con intereses creados en las tierras.

“Muchas veces se me demanda a mí, a la autoridad ambiental de Santa Fe, acciones para detener a quienes prenden. Hay una confusión, hay que repasar los manuales de educación cívica y lo más preocupante es que esto pase desde un sector del periodismo”, dijo el Ministro, quien remarcó que: “Los gobiernos Ejecutivos no tenemos poder de Policía, no puedo investigar quiénes son los que prenden ni tengo la competencia para detener a quien lo hace. Es la Justicia quien tiene que hacerlo” según publicó diario La Nación.