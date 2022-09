Franco Aranda: ‘Lo de Massa fue patriótico’

Desde el momento en que se anunció que Sergio Massa sería Ministro de Economía, la figura de Franco Aranda tomó relevancia. La alianza del Frente Renovador con el ex presidente de la Cámara de Diputados hace que la noticia tenga especial relevancia en San Juan. Por eso el máximo referente de este frente, Franco Aranda estuvo en Banda Ancha refiriéndose al cambio en la cartera económica nacional.

Para el ex intendente de Capital, Massa no está especulando con ganar posiciones de cara a una futura candidatura a presidente. ‘Lo de Massa fue patriótico. El nunca ocultó sus ganas de ser presidente, incluso fue candidato. En la Cámara de Diputados estaba cómodo porque se movía con soltura, como pez en el agua. Charlaba con el oficialismo y la oposición, y sin embargo decidió hacerse cargo del Ministerio de Economía en un momento más que complejo, que no es lo mismo que en el 2001’, planteó.

Las primeras medidas del flamante ministro de economía para muchos analistas políticos parecieron estar en la misma sintonía que Martín Guzmán y Silvina Batakis. Consultado sobre en qué se diferencia a las de sus antecesores, Aranda señaló que estar al frente de la importante cartera nacional no solo significa tomar medidas, sino las expectativas que genera.

‘La figura de Massa genera expectativas desde el arco opositor, del oficialismo, de los mercados. La señal del mercado fue clara apenas se conoció que el era el hombre que se haría cargo. Las medidas económicas solas no alcanzan y eso lo genera las expectativas a través de la política’, puntualizó.

El líder del Frente Renovador señaló que: ‘Si a Sergio Massa le va a bien se traslada al presidente. La unión en el frente de Todos durará un tiempo, y de cara a las elecciones del 2023 seguro habrá algún que otro cortocircuito, porque siempre pasa, y pasa en todos los frentes’.

En cuanto a si hubo una subida de ánimo tras la asunción del ex intendente de Tigre, Aranda dejó en claro que el trabajo político del Frente Renovador sigue siendo el mismo que antes de que se conociera la noticia. ‘No empezó cuando Massa asumió como Ministro de Economía. Antes hacíamos un trabajo territorial importante conversando con la gente, los vecinos, con referentes. Ahora cambia el entusiasmo de algunos militantes, pero no debería cambiar mucho porque nuestro objetivo es tener fuerza política a futuro, establecernos firmemente en la provincia’, cerró.