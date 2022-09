Un empresario local aseguró que están armando un frente ‘verdaderamente opositor’

Lejos de las elecciones del 2023 empiezan a notarse las apetencias políticas de muchos. Uno de ellos es Sergio Vallejos, un reconocido empresario que este viernes pasó por Banda Ancha y dio a conocer que junto a personas del sector están armando un frente ‘verdaderamente opositor’.

‘Estamos organizando un frente opositor que trabaje como frente opositor para poder revertir estas situaciones que estamos viviendo’, manifestó Vallejos quien luego calificó la gestión del presidente Alberto Fernández como sin horizonte. ‘No viene el ajuste que tiene que venir. Se sigue despilfarrando el dinero del Estado en cosas que no se tienen que gastar. No se apunta a formar economías regionales fuertes, no se apunta a la productividad’, sostuvo.

A la confirmación del armado del frente opositor, le sumó las novedades de que ya tuvo conversaciones con Martin Turcuman, uno de los principales dirigentes de Consenso Ischigualasto, del cual comentó: ‘Vamos en la misma autopista por distintos carriles’.

Consultado sobre si también se reunió con Marcelo Orrego de Juntos por el Cambio, dijo que no, aunque no descartó hacerlo en un futuro. Luego manifestó que de cara a las elecciones del 2023 llegó el momento de nuevos actores, y no de aquellos que ‘tuvieron su momento de demostrar que ocupan cargos en la función público como gobernadores o diputados’.

Vallejos aseguró que el frente apunta a solucionar las ‘verdaderas necesidades de la gente’. ‘Creemos que del sector del trabajo de los empresarios, de comerciantes de los profesionales va a salir esa corriente que haga que San Juan ocupe ese puesto que supo que ocupar, como una provincia productora y exportadora’, explicó.

El empresario profundizó en el futuro frente electoral señalando que hay gente capacitada para ser candidata a gobernador. Consultado sobre si será el que compita por la gobernación afirmó todavía no saberlo, puesto que todavía están armando el frente.

Lo que sí aseguró es que la gente se dará cuenta de que tienen un proyecto que tiene en cuenta lo cultural, lo educativo, la seguridad, la salud. Al mismo tiempo que aseguró que no hablarán de política, sino de cómo hacer para que la gente mejore su calidad de vida.

Vallejos contó que se reunió con allegados a Patricia Bullrich y Milei, entendiendo que si se da un desdoblamiento de las elecciones en San Juan, la provincia será una de las primeras en votar. Por lo tanto, el frente en el cual trabaja deberá hacerse fuerte para demostrarle al resto del país que hay posibilidades de que se puede ‘romper la línea de gobernadores al que calificó de ‘peronistas’ y kirchneristas’.

‘Sino rompemos la liga de estos gobernadores kirchneristas va a ser difícil que nuestro presidente puede gobernar. Ya le pasó a Macri. Encones vamos a corregir el rumbo ganando la elección para que San Juan sea la primera provincia en que la oposición demuestre que se puede’

Sobre la figura de Sergio Massa como ministro de economía, el empresario local aseguró todavía no explicarse cómo llegó a ese lugar. Calificándolo de kamikaze ‘por inmolarse por un frente que está en decadencia’, señaló que no tiene capacidad para estar al frente de la cartera nacional que ocupa y que le da 30 días en el caro o a lo sumo 60 porque no cuenta con los recursos técnicos para llevar el trabajo que tiene que llevar.