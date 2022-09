Desde el bloquismo apuntaron contra JXC por negarse a debatir el nuevo sistema electoral

Este viernes en Banda Ancha el diputado bloquista, Edgardo Sancassani cruzó a Juntos por el Cambio por negarse a debatir el nuevo sistema electoral. Según planteó el legislador la actitud de la oposición no es seria. ‘No porque no me guste voy a decir que están haciendo trampa’, señaló.

‘Hay que ser un poco más serio en el planteo. Nosotros tenemos una responsabilidad desde que nos eligieron para representar a la sociedad, y es la de buscar como diputados soluciones para la sociedad como lo estamos haciendo reformando todo el sistema judicial’, señaló.

El miembro del partido de la estrella aseguró que el nuevo sistema electoral que propone el oficialismo le solucionará un poco la vida a la gente que tendrá que ir a votar solo una vez. Además, destacó que a los dirigentes los pondrá en órbita y consideración de la gente para que sean elegidos o no para hacerse cargo de papeles importantes para la vida y el funcionamiento de la provincia. ‘Este es un sistema democrático, participativo y abierto’ manifestó.

‘No es porque no me guste voy a decir que están haciendo trampa. No estamos haciendo trampa, estamos tratando de buscar soluciones a las inquietudes del Poder Ejecutivo y Judicial y a las necesidades de la gente’, argumentó Sancassani.

A su vez, el diputado bloquista señaló que el proyecto si se parece a la antigua Ley de Lemas, y que de ahí viene lo positivo del nuevo sistema electoral que será tratado el lunes 29 de agosto en la Cámara de Diputaos.