Este viernes se cumplieron 20 años de la destitución de don Alfredo Avelín

Cada 26 de agosto se recuerda como un día negro en la vida de los Avelín. A pocos meses de haber asumido como gobernador en el 2002 don Alfredo Avelin Nollens (Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación) fue suspendido en sus funciones y destituido de su cargo el 24 de septiembre. Este viernes se cumplen 20 años de aquel antecedente histórico en la política sanjuanina.

La Mesa Intersindical Estatal lo acusó de “poner en riesgo el normal desenvolvimiento de la administración, no pagar los sueldos, no garantizar la salud y la educación, y por no depositar las retenciones de los empleados”.

Para recordarlo quién mejor que su hijo Alfredo Avelín Nollens. El referente de la Cruzada Renovadora no dudó en apuntar a José Luis Gioja como el culpable del fracaso de su padre. También habló de la candidatura de Sergio Uñac y de la oportunidad de Marcelo Orrego.

'José Luis Gioja fue el hombre que llevo a la destitución de un honorable don Alfredo Avelín, fue un golpe estado manejado. Recuerdo que fue sobre las diez de la noche. Fue un complot para sacarlos los fondos a Avelín para que no pueda pagar los sueldos y luego le hizo un juicio político para que no pudiera pagarlos', expresó en 'La Justa' con un diario de aquel entonces en la mano.

Herido por aquella situación continuó 'cuando lo destituyen se fueron a Buenos Aires a pedir plata y le dieron 50 millones en efectivo'.

Respecto a la reelección de Sergio Uñac, manifestó 'es un hombre joven y capaz, pero se va equivocar va al querer ser candidato a gobernador. Me parece que sería más potable ser candidato a presidente' y reforzó ese pensamiento diciendo que 'cada cosa tiene su tiempo y límite. La persona es una cosa y la institución otra. Cuando pasas esos límites se te vuelve todo en contra', cerró el hijo de don Alfredo Avelin.

Y por último sostuvo que el principal opositor del oficialismo, Marcelo Orrego 'nunca fue un fuerte opositor como tendría que haber sido'.