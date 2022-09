La oposición se unió en San Juan para ir a la Justicia y evitar la Ley de Lemas

Por la mañana de este lunes 29 de agosto se llevó a cabo una conferencia de prensa de manera conjunta entre los distintos frentes que integran la oposición local. Allí se pudieron ver varios referentes de este sector, los cuáles manifestaron que el motivo de la unión es ir a la Justicia para intentar evitar que se ponga en práctica la Ley de Lemas en San Juan.

El encuentro se produjo en un Hotel de Santa Lucía, lugar al que acudieron decenas de opositores para hacer oficial esta intención. En el lugar estuvieron por ejemplo Marcelo Orrego, Marcelo Arancibia, Fabian Martín, Martín Turcumán, Enzo Cornejo, Juan José Orrego, Susana Laciar, Sergio Miodowsky, entre otros.

Uno de los primeros en tomar el micrófono fue quien obtuvo un tercer puesto en las últimas elecciones legislativas en San Juan, representando al partido Consenso Ischigualasto. Marcelo Arancibia, quien manifestó que su intención es evitar que desde el oficialismo utilicen su mayoría en la Legislatura, 'de manera totalitaria'.

'El gobierno va a tener que repensar que el uso abusivo de la mayoría que tienen en la Legislatura, no les va a servir. Nosotros a la judicialización de la política la vamos a hacer con la convicción de que no se van a permitir que esa mayoría absoluta funcione de manera totalitaria, creyendo que las leyes están a su placer. No es así, la constitución es sagrada y ellos la están violando, rompiendo un pacto de convivencia democrática. Esa defensa a la democracia la vamos a sostener en la Justicia', declaró.

Posteriormente habló Enzo Cornejo, diputado provincial por Juntos por el Cambio. El legislador remarcó en más de una ocasión que ellos hace un año habían presentado un proyecto para tratar la Ley de Boleta Única. Sin embargo esto nunca terminó avanzando entre los estratos que posee la Legislatura.

'En 2021 nosotros presentamos en la Legislatura la Ley de Boleta única y la verdad es que no tuvimos la celeridad con la que se tratan otros proyectos. Ahora podemos avanzar en un nuevo sistema electoral pero que se pueda aplicar para el 2027 recién. Ahora los plazos están agotados y no podemos cambiar las reglas del juego a menos de un año de una nueva elección', expresó.

Finalmente uno de los últimos en hablar con la prensa fue Marcelo Orrego, diputado nacional por Juntos por el Cambio. En esta ocasión lo primero que hizo fue remarcar este deseo de unión que han tenido los opositores. No obstante prefirió no responder si esto se mantendrá hasta el próximo acto eleccionario. Haciendo referencia la Ley de Lemas, la autoridad aseguró que es un sistema electoral que utilizan 'quienes quieren perpetuarse en el poder'.

'En Formosa gobiernan hace 27 años los del mismo partido de manera indefinida. En Santa Cruz gobierna desde 1991 el kirchnersimo. Eso no es democracia. Resulta que vos vas a votar a una persona y en realidad estas votando un lema, pero la persona más votada no termina siendo la que gana. Modificamos la Ley de Lemas en 1999, hace 30 años atrás. El mismo partido que derogó la ley es el mismo que ahora la quiere impulsar. Deforma la democracia', sentenció.