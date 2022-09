Celina Ramella: ‘Me asusta que la oposición quiera judicializar todo’

Este martes pasó por Banda Ancha la diputada Celina Ramella quien explicó porque el proyecto de Ley de Lemas no es inconstitucional. Al mismo tiempo, apuntó a la oposición por la actitud de querer ‘judicializar todo’.

Según explicó en Canal 13 la legisladora, la Ley de Lemas no es inconstitucional porque la Ley 613 N dispone que no se puede modificar los términos del Código Electoral durante los 18 meses previos de una elección, al mismo tiempo propone que es una ley decisoria que tiene la característica de permitir la modificación con ciertas reglas especiales con una mayoría calificada de las dos terceras partes de la Cámara y que se haga en una sesión especial. ‘No veo la inconstitucionalidad’, señaló.

‘A mí no me sorprende nada, pero si me asusta ante cualquier ley que no me guste un poco se plantee una inconstitucionalidad. Son cuestiones políticas que no son judicializables’, expresó Ramella.