Martín no descartó postularse como candidato a gobernador de San Juan

Desde hace meses que se baraja el nombre de Fabián Martín como posible candidato a gobernador de Juntos por el Cambio. El otro nombre que también se menciona regularmente es el de Marcelo Orrego. Si bien se baraja la posibilidad de que se presenten de manera conjunta, con la posibilidad de Ley de Lemas eso los podría perjudicar más que beneficiar. Acerca de esto el propio jefe comunal mencionó que analizarán cuál es la mejor estrategia, por lo que no descarta ninguna posibilidad.

Fabián Martín, intendente de Rivadavia, explicó en Banda Ancha que fue muy importante la unión que demostraron desde la oposición al manifestarse en contra de la Ley de Lemas. Sin embargo recalcó que en ese contexto no hablaron de política. En ese sentido manifestó que no se negaría a ser candidato a gobernador.

'Nosotros en estos días hemos estado convocando a todos los sectores políticos para defender esta posición pero no hemos tenido tiempo de hablar de política. No lo descarto. Siempre me preguntan si iba a trabajar en contra de Orrego, si iba a plantear una interna. No me veo trabajando en contra de Orrego porque siempre hemos trabajado juntos pero ahora han cambiado las reglas del juego. No descarto nada', expresó.

Siguiendo en la misma línea, remarcó que tanto a nivel departamental como provincial, deben analizar si les conviene presentar una sola lista. Esto depende si finalmente se decide que la Ley de Lemas sea el nuevo sistema electoral en San Juan. Esto haría que los distintos sectores analicen bien sus 'jugadas' ya que se terminó votando un lema general y no únicamente al candidato de la boleta.

'Todo es posible, es lo mismo que dentro de Rivadavia. Para ser gobernador existe una posibilidad concreta de tener más de una lista. Con estas nuevas reglas de juego, nosotros tenemos que aplicar la estrategia que sea más competitiva para nosotros. También, como en Rivadavia, presentar una sola lista sería arriesgado', sentenció.