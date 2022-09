Nancy Avelín calificó a la Ley de Lemas como ‘una trampa’

Este miércoles pasó por Banda Ancha la dirigente de Cruzada Renovadora, Nancy Avelín y cruzó al oficialismo por el proyecto de Ley de Lemas. La ex funcionaria lo definió como ‘una trampa’.

‘Nuca estuvimos de acuerdo más allá del nombre que se le dé. Más allá de las siglas que le quieran poner, es lo mismo, es Lemas. ¿A quién le interesa esto?, ¿cuál es el motor de este tipo de modificaciones electorales? Al poder, y lo impulsan estando en el poder’, se quejó Avelín.

Luego la dirigente agregó: ‘El profesor Ramella decía que no hay ningún hombre providencial. Él estaba en contra de las reelecciones. Además, es el plantear la transparencia en todo esto’.

Luego la dirigente de Cruzada Renovadora criticó el que se quiera adelantar las elecciones, porque entiende que la gente sigue yendo muchas veces a votar. ‘Ellos quieren evitar que la gente no vaya tantas veces, y quieren proponer el adelantamiento de las elecciones’, apuntó.

‘Si avanza esta Ley de Lemas, que seguramente avanzará porque tienen mayoría y están legitimados por el voto popular, el interés es de ellos, pura y exclusivamente de ellos’, siguió cargando contra el oficialismo.

Además, Avelín consideró que la situación de la provincia no difiere mucho de lo que ocurre en el país. En este sentido, acusó al Frente de Todos de no estar escuchando a la gente, a la que aseguró ‘no les interesa la Ley de Lemas’.

Acto seguido, la ex funcionaria reconoció que no conoce el detalle del proyecto, pero que ya lo vivieron en la época del menemismo y de Escobar. ‘No hay mayor participación, para hablarlo con toda claridad hay más participación de los candidatos no de la gente. Significa transferir el voto’, señaló.

‘No estoy pensando en candidaturas’

Avelín aseguró desconocer los resultados de encuestas que la posicionan bien para competir en Capital. Al mismo tiempo que indicó que prefiere por este año no hablar de candidaturas, y que si lo hace será el año que viene. ‘Lo haré cuando la situación esté mejor’, manifestó.

Por último, la histórica dirigente sanjuanina expresó: ‘Yo trabajo en política hace muchos años, no estoy en funciones públicas hace 18 años, pero nunca dejé la política. Sin salir en los medios, ni ocupar cargos públicos tengo consideración de la gente porque trabajo con los temas de la calle, el solo ejemplo delas injusticias’, cerró.