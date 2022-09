Piden a la Justicia Federal que declare la acefalía del PRO en San Juan

Saltaron las internas en el PRO. Días atrás Fabricio Fachinetti, integrante y opositor de la lista oficialista, denunció al actual presidente del partido Enzo Cornejo. El abogado judicializó el reclamo que venía haciendo haces meses: el llamado a elecciones, la falta de convocatoria de la Asamblea y por impedir afiliaciones.

El denunciante se comunicó vía Zoom con Banda Ancha y explicó los motivos de la denuncia que hizo ante la justicia federal de San Juan. 'El planteo es por irregularidades de público conocimiento y habiendo agotado las instancias previas de diálogo a través de las intimaciones y al no tener respuestas, decidí hacer esa presentación.

'Remarcamos tres irregularidades que considero que son graves en el partido. Una de ellas la presentación que hicieron Raverta y Martinazzo en al cual los intimaban y ponían en conocimiento que la actual conducción estaba acéfala. La carta orgánica en el artículo 24 y 30 expresamente dice que la Asamblea y el Consejo Directivo tienen que tener obligatoriamente una periodicidad en las reuniones. Las cuales hace más de un año que no están reuniendo, ni el Consejo ni la Asamblea'.

'Por lo tanto al carta establece que de pleno derecho queda acéfalo ambos órganos. Por lo tanto consideramos que el partido está acéfalo. Esta es una de las presentaciones que hicimos a fines que la justicia tome intervención para regularizar el frente'.

Otro de los reclamos exdelegado regional del Ministerio de Trabajo de la Nación, es el impedimento a las personas que quieren afiliarse al partido.

'Fuimos al domicilio legal, que es el estudio jurídico de la doctora Sarmiento (apoderada titular), no nos quiso recibir las afiliaciones y nos dijo que fueron un jueves. Nos constituimos con personas que se querían afiliar, pero como esta vez venía de nosotros las afiliaciones, pusieron se estrictos y nos dijeron que tenían que estar presentes las 600 personas. Siempre y como es costumbre en el partido, las afiliaciones se pueden llevar, certifica el apoderado y las presenta'.

Además Fachinetti sostuvo que una de las personas que se hizo presente para afiliarse, 'le preguntó a la apoderada si esto lo hicieron siempre y le manifestó que no. En realidad ahí vemos que hay una discriminación por parte de las autoridades. No dejan ingresar a personas y solo lo incorporaron en el mes de febrero pero gente a fin a él. Acá hay un incumplimiento grave. No obstante las personas que estaban presentes tampoco se pudieron afiliar porque decían que no tenían como sacar fotocopias a los DNI'.

Para cerrar el denunciante afirmó que hubo obstáculos para que 'se pueda afiliar la gente. No hay democracia partidario en el PRO, hay una mala imagen social del partido y eso le va a hacer mucho daño y le hizo a Juntos por el Cambio. Mi visión personal, estos puntos que faltaron para ganar la elección el año pasado, se debió a que la oposición no está unida y la mala imagen de Cornejo que iba en segundo término'.