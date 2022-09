Referente sanjuanino habló sobre la ruptura de Grabois con el Frente de Todos

El dirigente político de Partía Grande, Juan Grabois dio un portazo al Frente de Todos, “decepcionado y defraudado” por las políticas económicas del gobierno, este miércoles rompió el bloque en Diputados. Canal 13 tomó contacto con el referente sanjuanino de espacio, Eduardo Camus que aseguró que no han “tenido respuestas del equipo económico del gobierno”.

“Nosotros venimos sostenido desde el Frente Patria Grande que necesitamos medidas para las trabajadoras y trabajadores populares, que están en peores condiciones laborales y también para un montón de asalariados que están por debajo de la línea de la pobreza”, expresó.

En esta sentido aseguró, “no hemos tenido respuestas del equipo económico del gobierno del Frente de Todos”. De manera que el próximo domingo 4, responsables de todas las provincias están convocados a un plenario nacional para discutir qué medidas tomar. “Estas medidas va a ser en torno a las compañeras y compañeros que tiene funciones legislativas, dantos del Congreso Nacional, Legislatura Porteña o Concejos Deliberantes”, aclaró.

Remarco que no se trata de una ruptura en términos electorales, “hay mucho para discutir de acá al 2023 y nosotros sostenemos que si no hay medidas para ahora, no hay 2023. Necesitamos soluciones medidas y una decisión política”.

La decisión final se tomará el domingo y será informada por medio de un comunicado donde se explicitaran las líneas de acción de los legisladores de Patria Grande. Entre las opciones que se barajan está la posibilidad concreta de romper la coalición gobernante y armar interbloques en los diferentes lugares. “Estamos convencidos, como fuerza política que cree en el trabajo de los argentinos y argentinas, que el ajuste y el acuerdo con el FMI no los puede pagar el pueblo argentino”, finalizó.