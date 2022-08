D'Elía y Grabois casi se fueron a las manos en los pasillos de la TV

Este jueves en la noche los dirigentes sociales Juan Grabois y Luis D'Elía se cruzaron casualmente en los pasillos del canal de noticias C5N y casi se agarran a las piñas. Uno entraba y otro se iba del canal y tuvo que intervenir el periodista Néstor Dib para separarlos. El episodio fue relatado por el propio D'Elía en el programa Desafío 2022 de Pablo Duggan en el mismo canal.

D'Elía contó: "Hoy casi salimos en todos los diarios porque nos dijimos un par de cosas cara a cara (con Grabois). Discutimos mal. Él me vino a increpar, me dijo que yo era un traidor. ¿Traidor de qué, pibe? ¿Bastardea todas las iniciativas políticas del Frente de Todos y me viene a llamar traidor a mí? No tiene autoridad moral".

Se pudrió todo entre D’Elia y Grabois pic.twitter.com/QBy8y74q5b — Jon Heguier (@JonHeguier) August 5, 2022

Grabois en los últimos días tuvo frases disonantes con el actual Presidente Alberto Fernández reclamándole que la gente tiene hambre y que está dispuesto a dejar sangre en la calle para reclamar. Mientras que del otro lado D'Elía mostró su apoyo al Presidente cada vez que pudo.

Éste último enfatizó que durante la presidencia de Macri hubieron dos clases de dirigentes: "En tiempos del macrismo hubo dos tipos de dirigentes sociales: los que pactaron y los que fuimos a la cárcel, como Milagro Sala, Fernando Esteche y Luis D'Elía, porque no quisimos arreglar con Macri".

Es más en algunas oportunidades también acusó a Grabois de ser un dirigente de Horacio Rodríguez Larreta.

No me extraña que Juan Grabois un hombre de @horaciorlarreta hoy haya declarado la guerra a @alferdez y haya abandonado a su suerte a @CFKArgentina

Mientras el Macrismo empuja el dólar y la inflación Grabois y El Partido Obrero hacen el trabajo sucio en las calles#NoAlGolpe — Luis D'Elia (@Luis_Delia) July 21, 2022

