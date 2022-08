Trincado criticó el proyecto de Enzo Cornejo contra el lenguaje inclusivo

El pasado miércoles 27 de julio el diputado provincial del PRO, Enzo Cornejo, pasó por Banda Ancha y mostró su profundo rechazo a la implementación del lenguaje inclusivo en las escuelas de San Juan. En ese sentido contó que armó un proyecto unipersonal acerca de esto. 12 días después la titular de la cartera educativa de la provincia se refirió a este escrito y lo criticó fuertemente en rueda de prensa.

Cecilia Trincado, ministra de Educación de San Juan, decidió pronunciarse acerca del proyecto que creó Cornejo en contra del lenguaje inclusivo. Acerca de esto reveló que no ha tenido ninguna reunión con el legislador hasta el momento para debatir sobre este tema.

'Conmigo no ha tenido ninguna reunión, sólo me ha llegado de oídas su opinión. Veremos que es lo que propone el diputado. Nosotros creemos que prohibir el lenguaje es algo complejo. El lenguaje es un ente dinámico y como tal no se si existen prohibiciones tan determinadas', expresó.

Directamente Cornejo había declarado en su momento que esta medida podría entorpecer el aprendizaje de todos los chicos y chicas de la provincia. 'Está mal decir todes, en el escenario de hoy cada argentino que habita en este territorio está pidiendo respeto, valores y cultura', manifestó en aquella ocasión. Sin dudas es un tema que genera discusiones y seguirá provocando debates en un futuro no muy lejano.