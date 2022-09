Fuerte rechazo al proyecto para prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas

Enzo Cornejo elaboró un proyecto unipersonal que busca que se prohíba el lenguaje inclusivo en las escuelas sanjuaninas. Al igual que sucedió con la ministra de Educación el pasado lunes, este 9 de agosto el diputado Horacio Quiroga también mostró su fuerte rechazo a esta propuesta. El legislador local lo calificó como un desatino y habló de oportunismo.

El miembro del Frente Grande comentó en Banda Ancha que lo sorprendió negativamente la propuesta que realizó el diputado provincial por el PRO. Sobre este proyecto destacó que directamente va en contra de los derechos que están contemplados en la Constitución Nacional de la República Argentina.

'Me asombró, creo que es un desatino la propuesta. Termina contrastando con la Constitución Nacional. Va contra un plexo normativo de adquisición de derechos de la sociedad argentina, en la que hemos avanzando en el reconocimiento de género. Tenemos habilitados documentos no binarios, hay una evolución con la construcción cultural donde este concepto de la sociabilidad que nos hace comunidad, esta afincado en la construcción cultural del lenguaje. El lenguaje inclusivo lo que hace es, desde el ejercicio libre de la existencia humana, interpelarnos por concepciones posibles de la construcción del género', expresó.

Seguidamente mencionó que esta propuesta elevada por Cornejo esta cargada de oportunismo y lo único que logra es confundir a la gente al momento de formar su opinión sobre el lenguaje inclusivo. Para ello destacó que constantemente la Real Academia Española suma más y más términos.

'Es un desatino, me parece que además hay un grado de imprudencia temerario en plantear de esta manera este debate. No va al fondo de la cuestión, a mi me da esa sensación de oportunismo e irresponsabilidad. Sería muy edificante que desde la política pudiéramos generar las condiciones de posibilidad para que socialmente no exista estigmatización ni se discrimine. El lenguaje es dinámico, la RAE va reconociendo conforme avanza la construcción cultural los modismos, regionalismos y modalidades', sentenció.