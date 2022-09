José Luis Gioja: 'Este ataque fue premeditado, en mis 72 años vi algo así'

Nervioso y sin poder creer lo que sucedió. 'Y si salía el disparo ¿Qué hacíamos?', dijo conmovido al teléfono. El Diputado José Luis Gioja dialogó con Diario 13 sobre el fallido ataque a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Un hombre le intentó disparar con un revolver en al puerta de su casa y afortunadamente la bala no salió.

'Esto estuvo premeditado, fue mandado. Esta persona dicen que es de Brasil, pero yo no lo creo. Fue espantoso. Ella se agacha justo con el disparo intuitivamente, como a cualquiera que le apuntan con un arma. No quiero ni pensar si salía el disparo. Y si la bala salía y le pasaban algo, ¿Qué hacíamos?', comenzó diciendo el ex gobernador de San Juan.

El dirigente político manifestó que estaba trabajando cuando 'me avisaron y prendí la televisión. No lo podía creer', señaló,.

El ingeniero se refirió a la oposición y señaló 'siembran tanto odio, ejercen tanta violencia y mienten. El otro día lo que le hicieron a Máximo, los policías le pegaron, estaban armados y no lo dejaron entrar'.

El 'Flaco' no podía calmarse, claro lo conmovió la situación, 'en mis 72 años de vida nunca vi algo así. En democracia jamás, excepto cuando estaban los militares'. José Luis señaló que el martes pasado estuvo con 'Cristina, en una reunión de diputados y senadores'.

Y cerró diciendo 'ellos siembran odio, nosotros el peronismo amor'.