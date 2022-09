Aubone en Banda Ancha: ‘San Juan necesita un tercer mandato de Uñac’

‘San Juan necesita un tercer mandato de Uñac’, fue la sólida frase de Fabiola Aubone este lunes en su paso por Banda Ancha. La diputada nacional del PJ aseguró que la provincia necesita un periodo más del gobernador al poder para poder completar un ciclo de trabajo que inició a fines del 2015. ‘Si uno mira hacia atrás. Desde el 2015 hacia la fecha se hicieron innumerables cosas y todavía faltan por hacerse’, destacó.

Acerca de la polémica que se originó de parte de Juntos por el Cambio y el Giojismo, de que el mandatario provincial no puede presentarse una vez más para el cargo, Aubone fue tajante en su argumento. El que usa el sentido común y entiende el derecho y lee el artículo que establece la reelección del gobernador y vicegobernador no queda ninguna duda, y no hay ninguna interpretación diferente que Sergio Uñac tiene la posibilidad de presentarse a un tercer mandato. La redacción es muy liviana y lo entiende cualquiera’.

Consultada sobre el nuevo sistema electoral que será estrenado en las Elecciones del 2032, la diputada aseguró que le consta que ‘la gente ya no quería ir a votar dos veces, y que pide hace tiempo que las PASO no se lleven adelante por la cantidad de veces que van a votar’.

Luego Aubone señaló que en las últimas elecciones no se dirimió ninguna interna en las PASO. ‘El resto de veces hemos ido con unidad, y lo que se dio fue que se fue a votar dos veces lo mismo. El gobernador escuchó a los ciudadanos y ahora tenemos un sistema electoral mejor’.

La ex Ministra de Gobierno apuntó contra la oposición recordándoles que tuvieron desde abril para presentar un proyecto superador sobre el sistema electoral y no lo hicieron. ‘Estoy a favor de lo que se aprobó. Los sanjuaninos y las sanjuaninas no queremos que las cosas de la política se resuelvan en el marco del ámbito judicial, las debemos resolver nosotros’, aseguró.

Sobre las expresiones de repudio al nuevo sistema electoral de parte de los diputados nacionales opositores, Orrego y Laciar, la legisladora del PJ señaló no compartir el hecho de que la democracia está de luto en San Juan. ‘Como abogada no comparto nada de lo que dicen, no lo pueden judicializar. Debe haber una ley electoral para las elecciones del año que viene y eso es lo que ahora hay’, manifestó.

Por último, Aubone fue consultada sobre el avance del proyecto de Presupuesto Nacional 2023, el cual tiene un límite para ser presentados a las comisiones el 15 de este mes. ‘Hay mucha expectativa. El gobernador nos pidió que velemos porque este contemplado todo lo que se ha previsto. A partir de ahí empezaremos a mirar con lupa cosa y poder analizarlo así llegar en diciembre. Esperemos que todos responsablemente se gobierne con un presupuesto’, aseguró.