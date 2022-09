Así vivió el atentado a Cristina un sanjuanino veedor del referéndum en Chile

El ataque a Cristina Fernández de Kirchner resonó en todo el mundo. Nuestro país vecino, Chile no fue la excepción, al contrario. Daniel Torre, el sanjuanino veedor del referéndum en Chile, dialogó vía Zoom con Banda Ancha y narró cómo se recibió la noticia al otro lado de la Cordillera.

'Acá se vivió con asombro y solidaridad para nuestra compañera Cristina. Este acto fue de un sicario, que no es ningún trasnochado. Cuando en la política hay odio, siempre aparece un loco, que no es un loco suelto', manifestó el hombre del partido Comunista del vecino país.

Además escuchó comentarios que lo sorprendieron, por ejemplo el del consejal 'no puedo creer lo que dijo. Me dejaron asombrados cosas como que se lo merece o que no pasó nada. Esto fue un balde de agua fría'.

La noticia encontró al sanjuanino justo en un 'acto que estaba lleno de diputados, senadores y ministros. No solamente de Chile, sino también de otras partes del mundo. Me mandaron una captura de pantalla y ahí me enteré. es un hecho que no tiene calificativo'.

Él como mucho no recuerda un seceso así, 'la última vez fue la época de los militares, la dictadura cuando uno era chico. Recuerda uno haber visto sufrir a nuestros padres. Lo que si puedo decir es que la violencia no lleva a ningún lado'.

