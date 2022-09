Fuertes declaraciones de Zaffaroni desde San Juan: 'Si fuera un sicario no fallaría'

Alrededor del mediodía de este viernes 2 de septiembre se llevó a cabo la marcha repudiando el ataque a CFK en San Juan. De esta movilización participó una inesperada personalidad nacional. Se trataba de Zaffaroni, el cuál manifestó que descarta que el atentado sea resultado de una conspiración ya que si el agresor hubiera sido un sicario no hubiera fallado.

Eugenio Zaffaroni, ex ministro de la Corte, manifestó frente al móvil de Canal 13 que seguramente la persona que portaba el arma era un neurótico pero no un 'loco'. En relación a esto manifestó que no es un asesino profesional, sino una persona que fue provocada de alguna manera.

'Estas manifestaciones espontáneas contribuyen a hacer reflexionar a nuestros dirigentes. Cristina ha jugado a una lucha no violenta, lo que no garantiza la no violencia del otro. La Justicia puede investigar, lo más probable es que llegue a una personalidad Borderline. Por ahí alguien le dio el arma. No creo que haya alguna conspiración porque si hubiera sido un sicario no hubiera fallado. No le quiero pasar boleta a nadie pero esto es resultado de las graves fallas institucionales que tiene nuestro Poder Judicial', expresó.

Por último Zaffaroni manifestó que si la persona cumpliera con las características que él describió, no se lo consideraría como alguien inimputable. Esto quiere decir que tranquilamente podría ser investigado, juzgado y condenado por parte de las autoridades.

'Patricia Bullrich dice que es un hecho individual, si es individual porque los individuos somos siempre los que actuamos pero es un hecho social. A la criminología del magnicidio la conocemos. Esto es resultado siempre de una personalidad Borderline. No sería inimputable, sería un neurótico grave al que se excita con un discurso de odio y el tipo en algún momento se siente que va a ser un héroe nacional. Une su existencia frustrada al nombre de la víctima y pasan estas cosas', sentenció.