Quiroga: 'Estuvimos en presencia de querer romper un símbolo del país'

El día después al atentado contra Cristina Fernández, cuando la vicepresidenta regresaba a su casa de Recoleta, y fue abordada por un hombre que le gatilló a pocos centímetros de la cara. En San Juan, el vicegobernador Roberto Gattoni decidió convocar para este viernes a las 10 horas a todos los presidentes de bloque al recinto legislativo.

Desde la Cámara de Diputados expresaron en conjunto la postura en solidaridad con CFK y el rechazo por lo sucedido. En este marco, Horacio Quiroga diputado del Frente Grande, ante el móvil de Canal 13, indicó que no debe haber ciudadano argentino que no sienta tristeza, 'yo con 61 años y 40 de militancia política no me imaginé que como argentino nos podíamos permitir semejante barbaridad, estuvimos en presencia de querer romper romper un símbolo de la Argentina', expresó.

Seguidamente agregó que no eran pocos los que venían advirtiendo de las actitudes temerarias y la irresponsabilidad cívica en la que muchos se ejercen en el país, 'me parece que esto nos tiene que llamar a la reflexión, es de una gravedad institucional inadmisible, nos tiene que preocupar', sostuvo.

Quiroga manifestó que se comunicó con los compañeros que se encuentran en Buenos Aires y dijo que están tristes, muy preocupados y con la inmensa responsabilidad de estar a la altura de la circunstancias, 'como dirigente político debemos saber conducir esta tristeza a un plano proactivo, nos tenemos que comprometer con la construcción de la conciencia ciudadana', indicó.

Para finalizar, el diputado resaltó que es lo que pasó fue muy triste pero sin embargo están muy firmes en darle solidez a las instituciones de la república y decirle al pueblo sanjuanino y de la Argentina que se debe que se debe construir democracia cada día con más convencimiento.