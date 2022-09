Peluc contra el ‘Plan División’: ‘En Consenso Ischigualasto estamos más unidos que nunca’

El dirigente de ADN, José Peluc, levantó revuelo en las redes sociales luego de publicar una llamativa frase: “Comenzó el plan división en San Juan. No cuenten conmigo. Abrazo Grande” lanzó desde su cuenta de Facebook. Este martes pasó por Paren las Rotativas y remarcó que no es “nada que no tenga que ver con el contexto político que vivimos”.

“Hay algo que tenemos muy firme Consenso Ischigualasto, que lo conformamos los partidos que tuvimos personaría en ese momento (ADN, Cruzada Renovadora y el socialismo, que se abrió del frente) y estamos más unidos que nunca, partir de ahí conformaremos con nuevos o con los que estuvieron”, dijo y especificó que el Gen es un partido en formación.

En este sentido remarcó, “fijate la amplitud que tuvimos que, en este frente que no teníamos problemas que el liderazgo lo asumiera un extra partidario. En la lista de votación, desde Marcelo Arancibia hasta el último suplente no había nadie de estos tres partidos dueños del sello”.

Un mensaje con doble dirección, tanto para el Frente de Todos como para Juntos por el Cambio, “yo soy de los que entiende que cuando vos querés unificar tenés que bajar una línea, si vos no dominas hacia abajo menos podés gobernar. Cuando veo gente ‘prototipos’ que siguen hablando mal de lo posibles socios, ves que no está la intención”.

Al respecto agregó “cuando tratan de tocarte un dirigente digo ¿Por qué?, si tenemos la posibilidad de estar juntos, ¿cuál es la necesidad? Ahí vas viendo que la necesidad puede ser otra, en vez de juntarse”, dijo haciendo referencia al movimiento interno de los frentes.