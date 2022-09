Hensel cruzó fuerte a referentes del PRO por las críticas al SIPAD

Este miércoles en Banda Ancha estuvo Alberto Hensel y entre varios temas fue consultado sobre las críticas de referentes del PRO al sistema electoral que aprobó San Juan: SIPAD. El ministro de Gobierno los cruzó contestándoles que primero deberían preocuparse por resolver su interna.

‘Que Macri, Larreta y Bullrich primero se preocupen por resolver su interna’, manifestó el dirigente del Frente de Todos en San Juan. Luego se ocupó de contestarle a Marcelo Orrego por sus críticas a la aprobación del nuevo sistema electoral. ‘Probablemente ellos hacen otro tipo de análisis que tiene que ver con la cantidad de dirigentes que tienen en los distintos territorios. No tienen tanto movimiento su partido y por eso no les aparecen referentes. En el Frente de Todos tenemos una cantera de dirigentes. Y eso surge por alimentar la vida interna del espacio y no achicarlo’, sostuvo.

Luego el ex intendente de Sarmiento aseguró que el SIPAD no representa un retroceso, sino un sistema moderno que le permitirá a cualquiera ‘salir de tras de una computadora y dejar de criticar lo que se hace’, señaló.