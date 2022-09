Uñac anunció obras de pavimentación con intendentes con la ausencia de Rivadavia

El gobernador Sergio Uñac mantuvo reuniones con intendentes de los diferentes departamentos con el fin de firmar acuerdos de pavimentación, pero con una ausencia significativa: Fabián Martin no asistió.

El mandatario provincial, no dejó que pase inadvertido este hecho y expresó, "falta un municipio, que es Rivadavia, pero hablé con el intendente y el tenia predisposición en hacer inversiones en otras áreas y no en pavimento, por eso es que no está acá, pero no hubo exclusión, sino que hubo absoluto consenso".

Este hecho tensiona la situación del municipio con el departamento del Oeste sanjuanino, luego de los conocidos idas y vueltas de los reclamos cruzados por el origen de fondos para eventos.

Las obras para el mejoramiento de las calles significan un monto de 3.040.743.974,00 de los cuales 1.520.371.987,00 serán aportados por la provincia. El detalle en el siguiente cuadro: